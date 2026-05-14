Linguère : cérémonie solennelle de passation de service entre deux préfets, Téning Faye décline les défis d’ " une administration de développement et de service public "

La salle de réunion du centre Centre Alé Badara Sy a accueilli ce jeudi 14 mai 2026 la cérémonie officielle de passation de service entre le préfet sortant, Modou Thiam, et le préfet entrant, Téning Faye.



Présidée par l’adjoint au gouverneur de Louga, la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance marquée par l’émotion, la solennité et une forte mobilisation des autorités administratives, religieuses, coutumières ainsi que des populations du département.



Dans son allocution, le préfet sortant Modou Thiam a remercié le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance renouvelée à son endroit. Il a également rendu hommage aux chefs de services départementaux, aux autorités municipales, religieuses et coutumières, au président du conseil départemental ainsi qu’aux populations du Djoloff pour " le compagnonnage franc et sincère ", entretenu durant son séjour à Linguère.



Prenant la parole à son tour, Téning Faye a d’abord rendu grâce à Dieu avant de remercier le président de la République pour sa nomination à la tête du département de Linguère.



La nouvelle autorité administrative a aussi salué les chefs de services, les autorités religieuses et coutumières de Matam, où elle exerçait auparavant, pour la qualité de la collaboration qui avait prévalu.



Première femme nommée préfet du département de Linguère, Téning Faye a placé son magistère sous le signe de l’engagement et du service public.



" Je m’engage à assumer pleinement avec loyauté, dévouement et abnégation les responsabilités qui me sont confiées, dans le respect des principes qui gouvernent les affaires de la cité ", a-t-elle déclaré.



Parmi les défis qu’elle entend relever figurent notamment " une administration de développement et un service public pour tous ".



Elle a également insisté sur plusieurs priorités telles que le désenclavement des territoires, le renforcement de la sécurité, la modernisation des villes, la justice sociale et territoriale ainsi que la transformation des services déconcentrés.



Téning Faye a par ailleurs évoqué la nécessité de moderniser l’élevage en zone pastorale, de valoriser le potentiel agricole malgré les effets des changements climatiques et d’assurer un fonctionnement régulier des services administratifs.



La cérémonie a aussi été marquée par des moments de distinction et de reconnaissance dédiés au préfet sortant Modou Thiam, sous les applaudissements de ses proches, amis et collaborateurs venus nombreux assister à l’événement.

