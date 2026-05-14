Magal 2026 – Le discours de vérité et les réserves de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma sur la préparation



« Nous ne sommes pas venus amener des doléances, mais nous savons que les mesures prises en guise de préparation sont en deçà de l’envergure du Magal. » Cette phrase est de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma. Le coordinateur du comité d’organisation du 18 Safar prenait part au comité départemental de développement préparatoire à l’événement. S’adressant aux autorités du pays représentées par le préfet de Mbacké , le chef religieux a regretté les retards accusés dans la mise en pratique des mesures annoncées, face aux difficultés récurrentes notées, notamment liées à l’eau et aux inondations. Il a néanmoins salué les avancées enregistrées dans plusieurs domaines non négligeables.