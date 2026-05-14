LA DESTRUCTURATION DE NOTRE ADMINISTRATION ATTEINT SON PAROXYSME ( Par Abdou mbow )

Nous pensions avoir tout vu !!! Mais le Pastef Circus est en représentation permanente et fait de notre pays et de son administration un grand cirque à ciel ouvert.



C’est à croire que les autorités sont allergiques à l’application des textes. Lors d’une conférence de presse aussi surréaliste que lunaire, le directeur des ressources humaines de l’AGEROUTE, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a pris la parole publiquement devant la presse pour dénoncer « des dérives managériales et de violations flagrantes des textes réglementaires » sous la direction de Moustapha Fall, nommé directeur général le 18 décembre dernier.



Si le fond des dénonciations est vrai, ce dernier doit être viré dès ce lundi et traduit en justice pour répondre de ses actes. Mais en attendant, c'est la forme qui inquiète.



C’est bien le comble, de voir sous ce régime, qui fait du hasard une règle de gouvernance, une conférence de presse d’un DRH qui se plaint de son Dg.



Impensable sous Senghor, sous Diouf, sous Wade. Encore moins sous Macky.

Mais, faut-il s'en étonner ? Qu'attendre d'un Drh au français calamiteux si ce sont les députés, devant le ministre de l’intérieur, et face au président de l’Assemblée nationale hilare, qui insultent le président de la République?



Pour rappel, et en guise de leçons à ces deux stagiaires, il y a quelques années, à Louga, un préfet a quitté un Gamou parce que le chef religieux qui animait la conférence avait commencé à critiquer le chef de l'État. C’est cela la République.



Ceux qui dirigent ce pays devraient être sans reproche dans le respect des institutions. Déjà, pourtant simple premier des ministres, Ousmane Sonko, en matière d’insubordination et de manque de respect vis-à-vis du Président de la République, a battu tous les records.



⁠Leur petite ambition à la semaine a provoqué une crise sans précédent entre l’exécutif et le législatif, semant dans notre assemblée un désordre indescriptible, avec des violations manifestes et répétitives de la loi.



Pendant ce temps, c'est la grogne généralisée : paysans, travailleurs, artisans, employeurs, secteur informel cherchent le diable pour lui tirer la queue. Les parents vivent un stress inouï à 2 semaines de la Tabaski.



Une administration aussi cruciale que le Trésor vient d'être piratée. Ce, après l'administration des Impôts et Domaines et celle de la Direction de l'automatisation du fichier. C’est la catastrophe à tous les étages.



La Division de la cybercriminalité, chargée justement de veiller à la protection de nos données et à empêcher des criminels du dark web à pirater nos services cruciaux de gouvernance, est réduite à traquer des chroniqueurs et des opposants.



Il paraît que Farba Ngom est libre !!!!! Interdit de rire. Quelle honte pour celui qui avait, du haut de sa suffisance prétentieuse, affirmé que la carrière politique de Farba Ngom était terminée. Encore un gros mensonge. C'est devenu une habitude.



Dakar, le 14 mai 2026



Député Abdou Mbow

Membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal