LA DESTRUCTURATION DE NOTRE ADMINISTRATION ATTEINT SON PAROXYSME ( Par Abdou mbow )


LA DESTRUCTURATION DE NOTRE ADMINISTRATION ATTEINT SON PAROXYSME ( Par Abdou mbow )
Nous pensions avoir tout vu !!! Mais le Pastef Circus est en représentation permanente et fait de notre pays et de son administration un grand cirque à ciel ouvert.

C’est à croire que les autorités sont allergiques à l’application des textes. Lors d’une conférence de presse aussi surréaliste que lunaire, le directeur des ressources humaines de l’AGEROUTE, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a pris la parole publiquement devant la presse pour dénoncer « des dérives managériales et de violations flagrantes des textes réglementaires » sous la direction de Moustapha Fall, nommé directeur général le 18 décembre dernier.

Si le fond des dénonciations est vrai, ce dernier doit être viré dès ce lundi et traduit en justice pour répondre de ses actes. Mais en attendant, c'est la forme qui inquiète.

C’est bien le comble, de voir sous ce régime, qui fait du hasard une règle de gouvernance, une conférence de presse d’un DRH qui se plaint de son Dg.

Impensable sous Senghor, sous Diouf, sous Wade. Encore moins sous Macky.
Mais, faut-il s'en étonner ? Qu'attendre d'un Drh au français calamiteux si ce sont les députés, devant le ministre de l’intérieur, et face au président de l’Assemblée nationale hilare, qui insultent le président de la République?

Pour rappel, et en guise de leçons à ces deux stagiaires, il y a quelques années, à Louga, un préfet a quitté un Gamou parce que le chef religieux qui animait la conférence avait commencé à critiquer le chef de l'État. C’est cela la République.

Ceux qui dirigent ce pays devraient être sans reproche dans le respect des institutions. Déjà, pourtant simple premier des ministres, Ousmane Sonko, en matière d’insubordination et de manque de respect vis-à-vis du Président de la République, a battu tous les records.

⁠Leur petite ambition à la semaine a provoqué une crise sans précédent entre l’exécutif et le législatif, semant dans notre assemblée un désordre indescriptible, avec des violations manifestes et répétitives de la loi.

Pendant ce temps, c'est la grogne généralisée : paysans, travailleurs, artisans, employeurs, secteur informel cherchent le diable pour lui tirer la queue. Les parents vivent un stress inouï à 2 semaines de la Tabaski.

Une administration aussi cruciale que le Trésor vient d'être piratée. Ce, après l'administration des Impôts et Domaines et celle de la Direction de l'automatisation du fichier. C’est la catastrophe à tous les étages.

La Division de la cybercriminalité, chargée justement de veiller à la protection de nos données et à empêcher des criminels du dark web à pirater nos services cruciaux de gouvernance, est réduite à traquer des chroniqueurs et des opposants.

Il paraît que Farba Ngom est libre !!!!! Interdit de rire. Quelle honte pour celui qui avait, du haut de sa suffisance prétentieuse, affirmé que la carrière politique de Farba Ngom était terminée. Encore un gros mensonge. C'est devenu une habitude.
 
Dakar, le 14 mai 2026
 
Député Abdou Mbow
Membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal
Autres articles
Jeudi 14 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump quitte la Chine en revendiquant des accords commerciaux

Trump quitte la Chine en revendiquant des accords commerciaux "fantastiques" - 15/05/2026

Liban : l'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah dans la région de Tyr

Liban : l'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah dans la région de Tyr - 15/05/2026

Trafic de migrants entre Djifer, Bara et Betenty : la Dnlt arrête Yaya Cissé après des mois de cavale

Trafic de migrants entre Djifer, Bara et Betenty : la Dnlt arrête Yaya Cissé après des mois de cavale - 15/05/2026

Dakar : un réseau de trafic de migrants et de faux documents administratifs démantelé par la Sûreté urbaine

Dakar : un réseau de trafic de migrants et de faux documents administratifs démantelé par la Sûreté urbaine - 15/05/2026

Falémé : opération coup de poing contre l’orpaillage clandestin sur la rive gauche…importante saisie de matériel et des motopompes

Falémé : opération coup de poing contre l’orpaillage clandestin sur la rive gauche…importante saisie de matériel et des motopompes - 15/05/2026

Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge

Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge - 15/05/2026

Linguère : cérémonie solennelle de passation de service entre deux préfets, Téning Faye décline les défis d’

Linguère : cérémonie solennelle de passation de service entre deux préfets, Téning Faye décline les défis d’ " une administration de développement et de service public " - 14/05/2026

Magal 2026 – Le discours de vérité et les réserves de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma sur la préparation

Magal 2026 – Le discours de vérité et les réserves de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma sur la préparation - 14/05/2026

Gouvernance, recrutements, dénomination : Les agents de Trade Point Sénégal crient au danger et interpellent les autorités

Gouvernance, recrutements, dénomination : Les agents de Trade Point Sénégal crient au danger et interpellent les autorités - 12/05/2026

Guédiawaye sous pression : trois adolescents accusés d’avoir transformé les marchés Sam et Bou Bess en terrain de pillage…Plus de 6 millions FCFA de préjudice

Guédiawaye sous pression : trois adolescents accusés d’avoir transformé les marchés Sam et Bou Bess en terrain de pillage…Plus de 6 millions FCFA de préjudice - 12/05/2026

Éducation - L'Asies plaide pour une générosité de l'État et une souplesse des formations syndicales :

Éducation - L'Asies plaide pour une générosité de l'État et une souplesse des formations syndicales : "Nous avons vécu une crise qui a fait peur" - 11/05/2026

Kaolack : l'AFP de Guinguinéo tire sur le régime en place et plébiscite Mbaye Dione

Kaolack : l'AFP de Guinguinéo tire sur le régime en place et plébiscite Mbaye Dione - 11/05/2026

Conférence religieuse : Les femmes de la plateforme les Linguère de Kaolack portent la candidature d’Adji Mergane Kanouté à la mairie...

Conférence religieuse : Les femmes de la plateforme les Linguère de Kaolack portent la candidature d’Adji Mergane Kanouté à la mairie... - 10/05/2026

Clôture de sa caravane aux Agnam / Farba Ngom sans masque : « Je réaffirme mon attachement indéfectible à Macky Sall… »

Clôture de sa caravane aux Agnam / Farba Ngom sans masque : « Je réaffirme mon attachement indéfectible à Macky Sall… » - 10/05/2026

Accueil grandiose pour Farba Ngom devant une foule impressionnante

Accueil grandiose pour Farba Ngom devant une foule impressionnante - 09/05/2026

Thiès- modification des articles L29 et L30-meeting à Mbour:

Thiès- modification des articles L29 et L30-meeting à Mbour: " Les pères de famille sont inquièts...La priorité devait être ailleurs"( Assane Sow) - 09/05/2026

Farba Ngom toujours populaire - Moussa Bocar Thiam et les jeunes d’Ourossogui préparent déjà l’après-crise

Farba Ngom toujours populaire - Moussa Bocar Thiam et les jeunes d’Ourossogui préparent déjà l’après-crise - 09/05/2026

Notto Diobasse: La commune se dote d'un hôtel de Ville et d'une radio communautaire

Notto Diobasse: La commune se dote d'un hôtel de Ville et d'une radio communautaire - 08/05/2026

Code électoral : Le président de la République demande une seconde lecture de la loi

Code électoral : Le président de la République demande une seconde lecture de la loi - 08/05/2026

10.000 FCFA pour une nouvelle identité : les révélations choc de l’affaire du registre fantôme impliquant Bébé Diéne

10.000 FCFA pour une nouvelle identité : les révélations choc de l’affaire du registre fantôme impliquant Bébé Diéne - 08/05/2026

VISITE DU GNOC : Sonatel dévoile la machine qui pilote les réseaux de toute l’Afrique depuis Dakar

VISITE DU GNOC : Sonatel dévoile la machine qui pilote les réseaux de toute l’Afrique depuis Dakar - 08/05/2026

L’oncle tueur passe aux aveux : “Je me suis vengé”…l’effroyable assassinat d’un enfant de 18 mois à Vélingara Foulbé

L’oncle tueur passe aux aveux : “Je me suis vengé”…l’effroyable assassinat d’un enfant de 18 mois à Vélingara Foulbé - 07/05/2026

Séxtapes, violences et harcèlement après divorce : G.Sow arrêté pour avoir menacé son ex-épouse

Séxtapes, violences et harcèlement après divorce : G.Sow arrêté pour avoir menacé son ex-épouse - 07/05/2026

Asthme, hypertension, apnée sévère : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raisons médicales

Asthme, hypertension, apnée sévère : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raisons médicales - 07/05/2026

30 ans de l’IAM : « L’excellence et les valeurs africaines au cœur de notre vision », selon le DG Amadou Bamba Fall

30 ans de l’IAM : « L’excellence et les valeurs africaines au cœur de notre vision », selon le DG Amadou Bamba Fall - 06/05/2026

“Adjudant fantôme” : pendant 6 mois, il arnaque ses victimes avant de tout perdre sur 1Xbet

“Adjudant fantôme” : pendant 6 mois, il arnaque ses victimes avant de tout perdre sur 1Xbet - 06/05/2026

“Visa miracle” et larmes à la barre : enceinte de 8 mois, elle piège encore ses victimes à hauteur de 20 millions FCFA

“Visa miracle” et larmes à la barre : enceinte de 8 mois, elle piège encore ses victimes à hauteur de 20 millions FCFA - 06/05/2026

Scandale ASER / AEE Power - mystère des 36,7 milliards : la riposte des avocats de Saidou Kane

Scandale ASER / AEE Power - mystère des 36,7 milliards : la riposte des avocats de Saidou Kane - 05/05/2026

Israël prêt à déployer

Israël prêt à déployer "toute l'armée de l'air" contre l'Iran si nécessaire (nouveau chef) - 05/05/2026

Ormuz : Washington promet une réponse « dévastatrice » à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux (ministre)

Ormuz : Washington promet une réponse « dévastatrice » à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux (ministre) - 05/05/2026

RSS Syndication