Liban : l'armée israélienne dit mener des frappes contre le Hezbollah dans la région de Tyr

L'armée israélienne a annoncé vendredi être en train de mener des frappes contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah dans la région de Tyr, dans le sud du Liban, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis un peu moins d'un mois.



L'armée avait déclaré un peu plus tôt dans un autre communiqué que des "drones explosifs" tirés par le Hezbollah étaient tombés dans le nord d'Israël sans faire de victime et avait décrété une "nouvelle violation" des termes du cessez-le-feu.

