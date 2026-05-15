Trafic de migrants entre Djifer, Bara et Betenty : la Dnlt arrête Yaya Cissé après des mois de cavale

La traque aura duré plusieurs mois. Présenté comme l’un des organisateurs présumés d’un vaste réseau de migration irrégulière opérant entre la Gambie, Betenty, Bara et Djifer, Yaya Cissé a finalement été arrêté par les éléments de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt).



Selon les révélations du quotidien Libération, le suspect a été déféré devant le Pool judiciaire financier (Pjf) le 13 mai 2026 pour association de malfaiteurs, trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d’autrui.



Deux embarcations parties vers l’Espagne



L’affaire trouve son origine dans deux tentatives avortées de migration clandestine vers l’Espagne survenues en novembre 2025.



Toujours selon Libération, les 29 novembre et 2 décembre 2025, le commissaire spécial de Rosso avait remis à la Dnlt deux groupes de migrants rapatriés depuis la Mauritanie après l’échec de leur traversée maritime.



Le premier groupe comptait 61 migrants, dont 59 Sénégalais et deux ressortissantes gambiennes. Les investigations ont révélé que leur embarcation transportait au total 156 candidats au départ de Djifer dans la nuit du 16 novembre 2025.



Le second groupe, composé de 131 migrants, était parti de Gambie le 15 novembre 2025.



Pour embarquer, les candidats auraient déboursé entre 400 000 et 500 000 FCFA chacun.



Perdus en mer pendant plus d’une semaine



Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs et relayés par Libération, les deux embarcations se seraient retrouvées perdues en pleine mer malgré l’utilisation d’un GPS.



Après plus d’une semaine d’errance, les équipages auraient finalement dérouté vers la Mauritanie le 25 novembre 2025.



Les migrants ont alors été pris en charge par les autorités mauritaniennes ainsi que par une délégation de l’ambassade du Sénégal.



Les capitaines des embarcations auraient toutefois réussi à prendre la fuite dès leur arrivée sur les côtes mauritaniennes.



Yaya Cissé désigné comme organisateur principal



Au cours des investigations, plusieurs migrants auraient cité Yaya Cissé comme étant l’un des principaux organisateurs de ces voyages clandestins.



Selon Libération, un avis de recherche avait été lancé contre lui depuis décembre 2025.



Il a finalement été interpellé cette semaine alors qu’il tentait de rejoindre la Gambie. Au moment de son arrestation, il aurait tenté de s’enfuir avant d’être maîtrisé par les enquêteurs.



Les policiers ont découvert sur lui six téléphones portables ainsi qu’une somme de 518 000 FCFA.



Des flux financiers suspects au cœur de l’enquête



Entendu par les enquêteurs, Yaya Cissé a rejeté toute responsabilité sur un présumé complice nommé Lassana Touré.



Il affirme avoir simplement servi d’intermédiaire financier pour aider ce dernier, qu’il présente comme son beau-frère.



Mais les enquêteurs semblent peu convaincus par cette version.



Toujours selon Libération, plusieurs éléments accablants figurent dans le dossier, notamment les déclarations concordantes de nombreux migrants, des échanges téléphoniques ainsi que des flux financiers suspects enregistrés entre novembre et décembre 2025.



Parmi les mouvements relevés figureraient notamment un transfert de 1 million FCFA en provenance d’Espagne le 15 décembre ainsi qu’un autre de 300 000 FCFA envoyé depuis le Portugal le 22 décembre.



Face à ces éléments, le suspect a maintenu sa ligne de défense, affirmant que son numéro était simplement utilisé par Lassana Touré pour recevoir les paiements des familles de migrants.



Les investigations se poursuivent



L’enquête est loin d’être terminée. Les autorités cherchent désormais à identifier et interpeller toutes les personnes citées dans cette affaire de trafic de migrants.



Selon Libération, les investigations se poursuivent actuellement pour démanteler entièrement ce réseau opérant entre la Gambie, Betenty, Bara et Djifer.