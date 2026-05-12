Gouvernance, recrutements, dénomination : Les agents de Trade Point Sénégal crient au danger et interpellent les autorités

Des membres de la Fondation Trade Point Sénégal ont tenu, ce mardi, un point de presse pour alerter l’opinion publique sur ce qu’ils décrivent comme une situation « alarmante » au sein de l’institution. Dans une démarche qu’ils qualifient de « républicaine et constructive », les initiateurs de cette rencontre dressent un tableau préoccupant de la gouvernance interne. Parmi les griefs soulevés : une dégradation notable du climat social et managérial, des recrutements massifs dont la soutenabilité est questionnée, une gestion financière jugée opaque, ainsi qu’un projet de changement de dénomination de l’institution — une perspective fermement rejetée.







Sur ce dernier point, les agents entendent défendre le nom « Trade Point Sénégal », qu’ils présentent comme un capital symbolique et institutionnel reconnu tant à l’échelle nationale qu’internationale, fruit de plus de trente ans d’existence et d’engagement au service du commerce et de la promotion économique du pays.







Pour redresser la situation, ils formulent plusieurs recommandations concrètes : la restauration du dialogue social, la réalisation d’un audit organisationnel, social et financier indépendant, la suspension des décisions susceptibles d’engager lourdement l’avenir de l’institution, et le maintien de sa dénomination historique.







Prenant soin de se démarquer de toute visée politique ou partisane, les auteurs de cette initiative affirment agir au nom de l’intérêt général. Ils appellent les autorités de tutelle à entendre leur alerte « dans un esprit de responsabilité et de dépassement ». D’ailleurs, dans ce sens, Une question écrite a également été adressée au ministre de tutelle.

