Assainissement à Touba :/ Le ministre Cheikh Tidiane Dièye satisfait de l’avancée des travaux de drainage

En déplacement à Touba, le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a visité plusieurs chantiers et sites de drainage confiés à l’ONAS. Ces travaux, qui s’inscrivent dans un programme global de 15 milliards de francs CFA, incluent la gestion des eaux pluviales, la création de bassins de rétention ainsi qu’un projet d’évacuation des eaux vers la vallée du Sine, actuellement en phase d’élaboration. Le ministre a également procédé à l’inversion des points bas au niveau de la cité.
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