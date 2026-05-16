Thiès- 1.062 têtes de bétail volées en 2025: Les acteurs dans tous leurs états...

Les membres de l'Association pour la protection des productions animales et de lutte contre le vol du bétail au Sénégal ont fait face à la presse locale de Thiès pour sensibiliser sur les contraintes et difficultés qui freinent l'essor de leur secteur d'activité. Ainsi, les difficultés sont liées au vol de bétail récurrent, l'abattage clandestin, le non dédommagement des victimes, l'impunité des malfaiteurs avec l'application de la loi criminalisant le vol de bétail etc.

" Nous estimons encore nécessaire, de continuer le combat pour garantir l'application stricte de la loi.

Les éleveurs victimes de vol de bétail souffrent parfois de laxisme avec lequel les enquêtes sont conduites.

Les éleveurs victimes de vol de bétail déplorent parfois certaines lenteurs administratives et judiciaires qui, de renvoi en renvoi, font traîner des dossiers sur quatre longues années, avec un total de plus de cinquante audiences. Les éleveurs victimes de vol de bétail regrettent les peines trop légères auxquelles sont condamnés les délinquants récidivistes spécialisés dans le vol de bétail.

Les éleveurs victimes de vol de bétail ont le cœur meurtri de voir des criminels jouir d'une liberté provisoire gracieusement accordée, leur permettant ainsi de mener impunément leurs forfaitures", a déclaré Ndongo Fall, le président de cette association.

Ainsi, APPAL VB SÉNÉGAL dit se dresser " contre les auteurs et les complices de ces actes criminels . APPAL VB SÉNÉGAL attire l'attention des autorités sur l'extrême gravité de ce fléau que constitue le vol de bétail. Si les mesures adéquates ne sont pas prises et mises en œuvre, le vol de bétail risque de durablement et négativement impacter l'activité pastorale et rurale. Le vol de bétail demeure une préoccupation forte de nos concitoyens qui réclament une juste réparation, à la hauteur du préjudice subi. Les statistiques publiées par la gendarmerie nationale révèle combien le vol de bétail accentue la pauvreté dans les campagnes et installe des milliers de propriétaires dans le désarroi. Les statistiques nous informent que 62 % des infractions commises au cours de l'année 2025 concernent le vol de bétail. Durant cette seule année 2025, le cumul du bétail volé se chiffre à 1 062 têtes. Il apparaît aussi, d'après une étude comparative, que les régions de Thiés, Diourbel, Kaffrine, Louga et Saint Louis sont les plus touchées par le fléau.

Le rapport de la gendarmerie fait ressortir avec acuité les circonstances aggravantes dans lesquelles les malfaiteurs opèrent. Ces brigands sont toujours lourdement armés, et n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. Nous avons la douleur de compter des morts et des blessés graves dans la grande famille des éleveurs", a-t-il fait remarquer.

C'est pourquoi, APPAL VB SÉNÉGAL élève ainsi la voix pour solliciter auprès des autorités: l'application stricte de la loi criminalisant le vol de bétail; l'arrestation et la traduction devant la justice des personnes incriminées; le dédommagement des victimes et la restitution des biens volés; la tenue d'assises citoyennes sous forme de CRD ,CDD, et CLD pour informer et sensibiliser sur le fléau que constitue le vol de bétail; a mise en place dans les villages de comités de vigilance, d'alerte et de défense contre le vol de bétail et la reconnaissance du vol de bétail comme une catastrophe afin de permettre la mise en place d'un fonds public destiné à soutenir les éleveurs victimes de vol de bétail...