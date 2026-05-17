MATLABUL FAWZEINI – Les deux premières dames invitées par le directeur Samba Thioro Sall à prendre part à la célébration du 21e anniversaire de l'hôpital


À quelques jours de son 21ᵉ anniversaire, l'hôpital Matlaboul Fawzeini s'est offert une vaste opération de nettoyage et de remise en état, portée par son personnel et saluée par le directeur, le Dr Samba Thioro Sall. L'initiative, à forte valeur symbolique, a mobilisé la Croix-Rouge avec cent volontaires, les délégués médicaux qui ont fourni une partie de la logistique et de l'eau, ainsi que plusieurs partenaires. Le directeur de l'hôpital a profité de l'occasion pour lancer une invitation aux deux premières dames, à travers leur fondation, afin qu'elles prennent part à la célébration de l'anniversaire.
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Dimanche 17 Mai 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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