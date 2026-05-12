Guédiawaye sous pression : trois adolescents accusés d’avoir transformé les marchés Sam et Bou Bess en terrain de pillage…Plus de 6 millions FCFA de préjudice

Les commerçants des marchés Sam et Bou Bess de Guédiawaye peuvent enfin souffler… du moins provisoirement. Après plusieurs semaines de psychose marquées par des cambriolages à répétition, le commissariat central de Guédiawaye a mis la main sur trois adolescents soupçonnés d’avoir orchestré une vaste série de vols nocturnes ayant plongé les commerçants dans la peur.



Selon des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, les mis en cause, identifiés sous les initiales M. Sow, né en 2008, Ch. Ndao, âgé de 18 ans, et Ch. Nd. Sène, 17 ans, sont accusés d’avoir ciblé plusieurs commerces et multiservices de la banlieue dakaroise.



Le préjudice est lourd. D’après les différentes plaintes enregistrées au commissariat, les pertes dépasseraient les 6 millions de FCFA, sans compter plusieurs téléphones portables, accessoires et fonds de caisse emportés lors des attaques nocturnes.



Parmi les victimes figure M. Thiam, qui affirme avoir perdu 15 téléphones portables ainsi qu’une somme de 2 millions de FCFA. De son côté, A. Kane a déclaré avoir été délesté de 75 000 FCFA et de plusieurs accessoires. B. Ndiaye, lui, évoque le vol de téléphones estimés à près de 4 millions FCFA, en plus d’une enveloppe contenant 100 000 FCFA. Quant à D. Doucouré, gérant d’un multiservices, il affirme que les malfaiteurs ont emporté 350 000 FCFA ainsi que plusieurs téléphones servant aux transactions financières.



Face à la multiplication des cambriolages dans les marchés Sam et Bou Bess, les enquêteurs du commissariat central ont intensifié les investigations. Les images de vidéosurveillance ont joué un rôle déterminant dans l’avancée du dossier. Grâce à l’exploitation des enregistrements, les policiers sont finalement parvenus à identifier puis interpeller les trois suspects, tous domiciliés dans la zone de Guédiawaye.



Lors des auditions, les adolescents ont tenté de nier les faits. Mais, selon des sources proches de l’enquête citées par L’Observateur, plusieurs éléments recueillis par les enquêteurs, notamment des échanges exploités durant l’enquête, ont permis de remonter vers d’autres individus présumés impliqués dans ce réseau de cambriolages.



L’affaire est donc loin d’être terminée. Quatre autres suspects, décrits comme des individus à la réputation «sulfureuse», sont actuellement en fuite et activement recherchés par les forces de l’ordre.



Dans les marchés de la banlieue, les commerçants racontent encore leur peur. «Ces gars-là semaient la terreur dans les marchés», confie une source proche du dossier, évoquant des vols nocturnes devenus presque récurrents ces dernières semaines.