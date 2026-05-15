Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge


Saly Portudal : La nièce avait embarqué l'oncle dans une partie à trois avec une prostituée lesbienne…les dessous d’une affaire hors norme devant le juge
Le tribunal de grande instance de Mbour a vécu, mardi dernier, une audience particulièrement troublante. Une affaire mêlant relation incestueuse, vidéos à caractère pornographique, prostitution et accusations de viol a captivé l’attention d’une foule venue assister à ce procès hors norme.
 
Selon les révélations du quotidien L’Observateur, trois personnes ont comparu devant la justice : un émigré sénégalais de 52 ans, sa propre nièce âgée de 28 ans avec qui il entretenait une relation amoureuse, ainsi qu’une prostituée lesbienne de 24 ans. Tous sont poursuivis pour «acte contre nature» et «collecte de données à caractère pornographique».
 
Une nuit de débauche filmée à Saly
 
D’après L’Observateur, l’affaire remonte au mois d’avril dernier lorsque I. Sané, récemment rentré de France, retrouve à Saly Portudal sa nièce Y. F. Sané, restauratrice à Dakar.
 
Les deux entretenaient depuis plusieurs années une relation intime, selon les éléments du dossier. Désireuse de “pimenter” leur relation, la jeune femme aurait proposé à son oncle-amant une relation sexuelle à trois.
 
L’émigré accepte alors la proposition. Y. F. Sané contacte F. Sow, une prostituée lesbienne vivant à Keur Massar. Munies de plusieurs accessoires sexuels, les deux femmes rejoignent ensuite I. Sané dans sa résidence à Saly.
 
Toujours selon L’Observateur, les trois protagonistes auraient passé toute la nuit à se livrer à des ébats sexuels, filmés par le quinquagénaire lui-même à l’aide de son téléphone portable.
 
À la fin de cette nuit mouvementée, I. Sané aurait remis la somme de 70 000 FCFA à la prostituée F. Sow.
 
Une affaire d’argent qui fait tout basculer
 
Mais ce qui semblait n’être qu’une relation sulfureuse bascule rapidement dans un conflit explosif.
 
Selon les informations rapportées par L’Observateur, I. Sané découvre par la suite que sa nièce se serait emparée de son téléphone pour lui soutirer frauduleusement 50 000 FCFA.
 
Furieux, il traite alors sa nièce de “profiteuse” et décide de mettre fin à leur relation ainsi qu’au projet de mariage qu’ils envisageaient.
 
Désemparée, Y. F. Sané fait appel à sa partenaire F. Sow, qui quitte Dakar en pleine nuit pour tenter une médiation entre les deux amants. Mais l’émigré reste inflexible.
 
Une plainte pour viol et des vidéos compromettantes
 
C’est alors que l’affaire prend une tournure judiciaire spectaculaire.
 
Toujours selon L’Observateur, la jeune femme menace son oncle de poursuites judiciaires avant de déposer, avec F. Sow, une plainte pour viol au commissariat urbain de Saly Portudal.
 
Convoqué par les enquêteurs, I. Sané rejette catégoriquement les accusations. Pour démontrer son innocence, il remet aux policiers l’ensemble des vidéos tournées lors de cette fameuse nuit.
 
Les images exploitées par les enquêteurs montreraient, selon le journal, les deux femmes parfaitement conscientes d’être filmées et participant volontairement aux scènes enregistrées.
 
Les trois protagonistes seront finalement déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.
 
Dix ans de prison requis
 
À la barre, mardi dernier, les deux femmes ont maintenu leur version des faits, affirmant avoir été contraintes et filmées à leur insu.
 
Une version fermement rejetée par I. Sané, qui parle d’un complot orchestré contre lui.
 
Selon L’Observateur, la présidente du tribunal elle-même aurait rappelé que les vidéos semblent démontrer que les deux plaignantes savaient qu’elles étaient filmées.
 
Le procureur de la République a toutefois estimé que les faits étaient particulièrement graves et a requis dix ans de prison ferme contre les trois prévenus.
 
Le délibéré de cette affaire extrêmement sensible est attendu le 19 mai prochain. En attendant, les trois accusés demeurent détenus à la maison d’arrêt et de correction de Mbour.
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Vendredi 15 Mai 2026
Dakaractu



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