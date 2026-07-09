Vers un dégel politique entre Diomaye Faye et Macky Sall ?



Un retour par la scène internationale



La candidature de Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations Unies pourrait devenir un terrain de repositionnement diplomatique pour le Sénégal. D’après L’observateur, Dakar, qui avait jusqu’ici adopté une posture prudente, semble désormais disposé à reconsidérer sa position.



L’ancien président sénégalais pourrait ainsi revenir dans le jeu politique national et international par une voie inattendue : celle de la diplomatie multilatérale. Sa candidature, longtemps observée avec distance par les nouvelles autorités, pourrait bénéficier d’un soutien plus clair du pouvoir actuel.



Des consultations diplomatiques évoquées



L’observateur rapporte que, selon des informations publiées par le journaliste Madiambal Diagne, le président Bassirou Diomaye Faye aurait engagé des consultations régionales autour de cette candidature. Des homologues de pays voisins, notamment gambien et bissau-guinéen, auraient été consultés.



La venue prochaine de Macky Sall à Dakar est également évoquée pour des échanges directs susceptibles d’aboutir à une évolution stratégique de la position sénégalaise. Si cette inflexion se confirmait, elle marquerait une rupture avec la neutralité jusque-là affichée par l’État.



Un choix dicté par les impératifs diplomatiques



Pour Régis Hounkpè, analyste cité par L’observateur, ce possible changement répondrait à des impératifs diplomatiques. Selon lui, le Sénégal aurait intérêt à soutenir une candidature de ce niveau, en mettant de côté les considérations partisanes.



L’analyste estime que le soutien officiel du Sénégal constituerait un signal fort et un atout important pour la campagne de Macky Sall. Un tel appui pourrait également faciliter la recherche d’autres soutiens sur le continent africain et au-delà.



Un possible dégel entre Diomaye Faye et Macky Sall



Au-delà de l’enjeu onusien, cette affaire pourrait aussi servir de point de bascule dans les relations entre Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur. Selon L’observateur, plusieurs analystes y voient une occasion de renouer un dialogue politique constructif.



Demba Guèye, enseignant-chercheur et analyste politique cité dans l’article, considère qu’un soutien du Sénégal à Macky Sall pourrait produire des bénéfices politiques immédiats, mais aussi à moyen et long terme. Il estime qu’un éventuel succès de Macky Sall à l’ONU pourrait rejaillir positivement sur le président Diomaye Faye.



Ousmane Sonko, facteur politique évoqué



L’observateur rapporte également l’analyse selon laquelle la principale tension autour de Macky Sall serait liée à la présence d’Ousmane Sonko au cœur de l’exécutif. Demba Guèye estime que la donne aurait changé depuis que ce dernier n’est plus Premier ministre.



Dans cette lecture, la menace politique ou judiciaire pesant sur l’ancien président serait désormais moins forte, ouvrant la voie à une normalisation des relations entre Macky Sall et l’État du Sénégal.



Une candidature devenue affaire d’État



Le dossier de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU dépasse donc la trajectoire personnelle de l’ancien chef de l’État. Il met en jeu l’image diplomatique du Sénégal, sa capacité à défendre l’un de ses anciens dirigeants sur la scène internationale et la possibilité d’un apaisement politique interne.



Si le soutien officiel de Dakar venait à être confirmé, il s’agirait d’un tournant majeur : Macky Sall ne reviendrait pas seulement au pays, mais pourrait revenir par la grande porte de la diplomatie mondiale.