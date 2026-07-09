Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga

L’enquête sur une série de cambriolages avec violences et vols aggravés, signalés notamment à Ndiassane, Tivaouane, Louga et Touba, connaît de nouveaux développements. Selon Libération, les investigations menées après l’arrestation du “marabout” de Tivaouane ont permis aux enquêteurs de procéder à plusieurs interpellations, dont celle d’un homme âgé de 74 ans, présenté comme un suspect dans le dossier.


Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga
Une opération déclenchée à l’aube
 
D’après les informations rapportées par Libération, les opérations ont débuté le 5 juillet à 04 heures. Une équipe composée d’éléments de la Brigade d’intervention polyvalente, du pool d’enquêteurs et d’agents du commissariat central de Louga s’est rendue à Thiès.
 
Cette descente entrait dans le cadre de la poursuite des investigations relatives au démantèlement d’un gang présumé impliqué dans plusieurs cambriolages perpétrés dans différentes localités.
 
Arrivée à Thiès vers 06 heures 30, l’équipe a rejoint le commissariat central de la ville, où elle a été renforcée par des éléments de la Brigade de recherches.
 
F. Seck cité par le “marabout” de Tivaouane
 
La mission visait notamment l’interpellation de F. Seck. Selon Libération, ce dernier a été formellement cité par Seydi Diallo, surnommé le “marabout” arrêté à Touba, comme l’un des membres du gang qui aurait participé aux différents cambriolages.
 
Les enquêteurs se sont d’abord rendus au domicile familial de F. Seck, situé au quartier Massamba Guèye 2, à Thiès. Mais ils ne l’y ont pas trouvé. Son frère, interrogé sur place, a indiqué qu’il résidait désormais à Diamniadio, auprès de sa belle-famille.
 
Les éléments de l’équipe mixte se sont alors déplacés à cette adresse. F. Seck y a été localisé, interpellé puis conduit au commissariat central de Louga pour les besoins de l’enquête.
 
Le suspect nie, mais reconnaît des antécédents judiciaires
 
Entendu sommairement, F. Seck a nié toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Il a soutenu ne pas avoir quitté Diamniadio depuis plusieurs mois. Selon ses déclarations rapportées par Libération, ses déplacements se limitaient à son activité de manœuvre maçon sur les chantiers de son beau-frère, A. Guèye, notamment à Bargny.
 
Toutefois, l’homme a reconnu avoir été déféré à trois reprises au parquet de Thiès pour des faits de vol à main armée. Un élément qui, dans le cadre de cette enquête, retient particulièrement l’attention des enquêteurs.
 
Un autre suspect interpellé à Tivaouane
 
Parallèlement à cette opération, le commissariat spécial de Tivaouane a procédé à l’interpellation de M. Dia, alias Ngouda. Lui aussi aurait été cité par Seydi Diallo.
 
Selon les déclarations prêtées à ce dernier, M. Dia aurait fourni des renseignements ayant permis de cibler un véhicule pick-up dérobé. Ce véhicule aurait ensuite été utilisé dans la commission de plusieurs forfaits.
 
Les premiers éléments rapportés par Libération indiquent que le propriétaire du véhicule serait le grand frère de l’employeur de M. Dia, chez qui il travaillait comme employé chargé de l’entretien des vergers.
 
Un suspect de 74 ans cueilli à Louga
 
L’un des éléments les plus marquants de cette enquête reste l’interpellation d’A. Sow, alias Bael Sow, âgé de 74 ans. Selon Libération, le commissariat central de Louga l’a interpellé après sa localisation dans la ville.
 
Le suspect aurait été repéré dans la nuit du 28 au 29, vers 21 heures, sur les lieux d’un cambriolage. Son numéro aurait aussi été retrouvé dans le journal d’appels de M. Dia, alias Ndougou, ainsi que dans celui de D. Sow, alias Boy Thiaya, cité par Saidy Diallo.
 
D’autres interpellations attendues
 
Les exploitations techniques et les renseignements recueillis ont permis, selon Libération, d’établir l’existence d’autres membres présumés du gang dans plusieurs localités.
 
Les liens entre les différents suspects se confirmeraient progressivement. Les enquêteurs poursuivent donc leur travail, avec la possibilité de nouvelles interpellations dans les prochains jours.


 
L’affaire repose sur une enquête ouverte autour d’une série de cambriolages avec violences. Plusieurs localités sont citées : Ndiassane, Tivaouane, Louga et Touba. Après l’arrestation du “marabout” de Tivaouane, les enquêteurs ont multiplié les opérations. F. Seck, M. Dia alias Ngouda et A. Sow alias Bael Sow, âgé de 74 ans, figurent parmi les personnes interpellées ou citées dans le dossier.
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Jeudi 9 Juillet 2026
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