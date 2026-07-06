Nouveau parti présidentiel : Aminata Touré répond à Sonko , défend les maires et confirme le référendum…« Le référendum aura lieu et Sonko le sait bien »

Une Task force pour bâtir un parti présidentiel



Aminata Touré prend les commandes d’un chantier politique majeur : la préparation du futur parti du Président Bassirou Diomaye Faye. Dans un entretien accordé au Journal L’Obs, elle présente cette mission comme une suite logique de son engagement au sein de la Coalition Diomaye Président.



Selon elle, ce travail ne se fera pas dans un cercle restreint. Tous les leaders de la coalition, ainsi que les superviseurs généraux adjoints, seront impliqués dans l’élaboration des textes et des éléments constitutifs du futur parti. L’objectif affiché est de faire évoluer la coalition vers une « unité plus organique », capable d’être plus efficace politiquement et mieux implantée sur le territoire national.



Aminata Touré insiste sur une ambition centrale : construire un parti fortement présent dans tout le pays, avec une organisation structurée, durable et capable d’accompagner l’action du Président de la République.



Une « page blanche », mais pas une rupture idéologique



Interrogée sur l’annonce d’un parti construit sur une « page blanche », sans fusion avec les formations existantes, Aminata Touré nuance. Pour elle, il ne s’agit pas de repartir de zéro. Le futur parti devra s’inscrire dans la philosophie de la Coalition Diomaye Président.



Elle évoque une base idéologique articulée autour du renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la prospérité partagée, mais aussi du consensus et du dialogue comme cadre de référence.



Le nom, les couleurs, l’emblème et les autres signes distinctifs de cette formation n’ont pas encore été arrêtés. Aminata Touré indique que ces questions feront partie du travail collectif à engager avec les 500 organisations et partis qui composent la coalition.



Les maires au cœur de la stratégie territoriale



L’un des enjeux majeurs reste l’ancrage local. Aminata Touré précise que le processus n’est pas encore au stade des investitures. Pour l’heure, la priorité est à l’implantation de la coalition dans l’ensemble du pays, avec l’appui de nombreux exécutifs locaux ayant rejoint la majorité présidentielle.



Elle rappelle que plusieurs maires travaillent déjà avec la coalition depuis de nombreux mois et que beaucoup d’entre eux ont soutenu la liste de la majorité lors des législatives. Selon elle, cette mobilisation a permis de gagner des départements que le camp présidentiel n’avait pas remportés lors de la présidentielle, notamment Fatick, Dagana et Bakel.



Pour Aminata Touré, ces élus locaux constituent une force politique importante dans la consolidation de la majorité autour du Président Bassirou Diomaye Faye.



Réponse ferme à l’APR : « Un manque de respect total envers ces maires »



L’Alliance pour la République accuse le camp présidentiel d’avoir « piégé » des maires invités au Palais de la République, en estimant qu’ils répondaient à une invitation institutionnelle du chef de l’État et non à une démarche politique.



Aminata Touré rejette vigoureusement cette lecture. Dans le Journal L’Obs, elle parle d’un « manque de respect total » envers des maires qu’elle présente comme des membres actifs de la Coalition Diomaye Président.



Selon elle, seuls les maires de la coalition avaient été conviés à cette rencontre politique. Elle affirme que ces élus assument leur appartenance à la majorité présidentielle et ont renouvelé leur engagement à soutenir le chef de l’État.



Aminata Touré renvoie également l’APR à sa propre histoire politique, rappelant qu’à son arrivée au pouvoir en 2012, Macky Sall ne disposait que de deux maires, ceux de Fatick et de Gossas, avant que plusieurs élus du PDS ne rejoignent progressivement la majorité d’alors.



Le Palais comme lieu politique : Aminata Touré assume



La question de l’annonce faite au Palais de la République alimente également le débat. Certains y voient une instrumentalisation des institutions à des fins politiques. Aminata Touré, elle, ne voit pas de problème particulier.



Elle rappelle que le Palais est le domicile officiel du Président de la République, où il mène également des activités privées et reçoit sa famille, ses amis et ses partenaires politiques. À ses yeux, il n’y a donc pas lieu de « couper les cheveux en quatre ».



Sur le fond, elle estime que l’idée d’un Président de la République sans appareil politique propre était noble, mais impraticable. Elle affirme que l’expérience a montré ses limites, allant jusqu’à parler d’un « risque pour la République » lorsque des forces politiques élues pour accompagner le Président se retournent contre lui.



Réformes sur les partis : une rationalisation assumée



Alors que les réformes issues du dialogue national visent à rendre plus exigeantes les conditions de création des partis politiques, Aminata Touré affirme que le futur parti présidentiel ne contredit pas cet esprit.



Au contraire, selon elle, cette nouvelle formation pourrait contribuer à rationaliser l’espace politique sénégalais, en absorbant plusieurs entités existantes. Elle défend ainsi l’idée de larges blocs politiques, qu’elle juge positive pour la vie démocratique.



Référendum : Aminata Touré répond à Ousmane Sonko



Aminata Touré réagit également aux critiques du président de Pastef, Ousmane Sonko, qui aurait qualifié la création du futur parti de « distraction politique » et demandé des précisions sur la tenue d’un référendum autour de la révision constitutionnelle.

Sa réponse est directe : « Le référendum aura lieu et il le sait bien », affirme-t-elle dans le Journal L’Obs.



Elle critique l’idée de modifier, pour des raisons qu’elle juge « strictement politiciennes », un régime qui aurait permis trois alternances démocratiques sans consulter le peuple. Pour appuyer son argument, elle rappelle que la liste Pastef a obtenu 1.991.770 voix sur un électorat de 7.371.890, soit, selon elle, 27 % de l’électorat.



Aminata Touré estime donc que les 130 députés issus de cette majorité parlementaire ne peuvent pas décider seuls de l’avenir institutionnel du pays. Elle défend le recours au peuple sénégalais par référendum.



« Nous sommes restés loyaux et constants »



Accusée, avec le Dr Abdourahmane Diouf, d’avoir contribué à éloigner politiquement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Aminata Touré balaie ces critiques.



Elle répond par une formule tranchante : « Les chiens aboient, la caravane passe. » Pour elle, la Coalition Diomaye Président est restée fidèle à sa logique initiale : soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye puis l’accompagner dans la réalisation de son programme.



Elle rejette l’idée selon laquelle ceux qui ont appelé à voter pour le Président devraient ensuite l’empêcher de gouverner. Aminata Touré revendique ainsi une constance politique et une loyauté assumée envers le chef de l’État.



Objectif : défendre Diomaye et gagner les municipales



Au-delà de la création du parti, Aminata Touré dévoile l’objectif politique immédiat : bâtir un appareil présent dans tout le pays, capable de défendre les actions du Président Bassirou Diomaye Faye et de remporter les prochaines élections municipales.

Elle précise toutefois que son camp ne veut pas s’installer dans une campagne électorale permanente. Selon elle, les Sénégalais attendent surtout des solutions aux défis économiques et sociaux.



Le futur parti de Diomaye se présente donc comme un instrument de structuration, de mobilisation et de défense politique. Pour Aminata Touré, il s’agit de donner au Président une base organisée, capable de soutenir son action dans la durée et de préparer les prochaines batailles électorales.