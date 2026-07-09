L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran

L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi pour "affaiblir la capacité" de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a déclaré que Washington allait "frapper fort" dans la nuit.



"Les forces américaines ont commencé à mener de nouvelles frappes contre l'Iran afin d'affaiblir davantage sa capacité à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre des navires commerciaux et des équipages civils transitant librement sur une voie de navigation internationale vitale", a écrit l'armée américaine sur X.



"Nous allons les frapper fort cette nuit", avait affirmé plus tôt dans la journée le président américain, à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara, tout en assurant que les nouveaux affrontements prendraient fin "très rapidement" et laissant la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.

