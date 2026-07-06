Pastef, une famille politique en voie de recomposition? Cartographie des divergences internes face à la crise Diomaye-Sonko

Ce que plusieurs mois de tensions feutrées laissaient deviner s’est mué, en l’espace de quelques semaines, en une recomposition ouverte de Pastef-Les Patriotes. D’une démission ministérielle assumée à des sanctions internes non expliquées, en passant par des sorties publiques de plus en plus frontales, le parti fondé par Ousmane Sonko donne à voir, épisode après épisode, une fracture désormais difficile à masquer entre les partisans du président de la République Bassirou Diomaye Faye et ceux restés fidèles au président de l’Assemblée nationale et du parti.







Un des signaux les plus retentissants est venu de Moussa Bala Fofana. Reconduit pour la troisième fois à la tête du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires dans le gouvernement formé début juin par Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre a annoncé sa démission de Pastef le 4 juin, quelques jours après qu’Ousmane Sonko eut publiquement reproché à certains ministres reconduits de ne pas s’être conformés aux orientations du parti. Moussa Bala Fofana a répondu avoir agi « en toute liberté et à titre personnel », affirmant n’avoir jamais reçu de consigne politique du chef de l’État et jurant n’avoir cédé à aucun calcul pour conserver son poste. Il a mis en avant plusieurs chantiers en cours dans son département tels que les logements de Mbour 4, la réforme territoriale, la modernisation de l’état civil, pour justifier son choix de rester au gouvernement, tout en réservant à Ousmane Sonko des mots de respect, le qualifiant de « grand frère » et de compagnon de lutte. Sa formule de sortie, reprise par l’ensemble de la presse sénégalaise, résume l’esprit de sa démarche : un patriote peut démissionner d’un parti, mais jamais de la patrie.







Une autre séquence, plus discrète mais tout aussi révélatrice, s’est jouée au sein du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), la structure des cadres de Pastef. Début juillet, le Bureau du MONCAP a annoncé le retrait de Fatou Kiné Diakhaté, dite Fifi Diakhaté, directrice de cabinet adjointe du président de la République, de ses fonctions de coordonnatrice, invoquant des déclarations publiques jugées contraires aux principes du parti des propos tenus quelques jours plus tôt lors d’une cérémonie aux Parcelles Assainies, où elle avait estimé que Pastef présentait désormais « un autre visage ». Le communiqué du Bureau ne détaillait pas la teneur exacte de ces propos. Quelques jours plus tard, c’est Khouraichi Thiam, directeur général du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE), qui a dénoncé à son tour son retrait, sans appel ni explication, de plusieurs groupes WhatsApp internes au MONCAP, décision qu’il attribue à l’ancienne ministre Khady Diène Gaye. Khouraichi Thiam relie cette mise à l’écart à sa participation à une cérémonie organisée par Fifi Diakhaté, affirmant qu’il referait le même choix, et revendiquant un engagement fondé sur ses convictions plutôt que sur une allégeance à un cercle de cadres.







Sur un tout autre registre, des cadres identifiés comme proches de la présidence ont choisi la charge frontale plutôt que le silence. Abib Diop, directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR) et secrétaire national adjoint du parti, a dénoncé « l’insolence de certains pseudo-leaders de Pastef », accusés selon lui de manipuler les militants derrière un « faux drap de fanatisme » envers le chef du parti. Aldiouma Sow, ministre-conseiller à la Présidence et membre du Bureau politique national, est allé plus loin en publiant une longue déclaration dénonçant une « dérive messianique » au sein du parti et y récuse l’existence d’un quelconque pacte secret conclu par Bassirou Diomaye Faye lors de sa détention à la prison du Cap Manuel et accuse à l’inverse certains acteurs d’avoir voulu préparer, dans ce huis clos carcéral, le transfert ultérieur du pouvoir à un « messie ». Invité sur la TFM ce lundi , Sow a durci le ton en affirmant que l’exercice du pouvoir avait révélé, selon lui, le « vrai visage » d’Ousmane Sonko. Il s’en est également pris, dans la même période, au maire de Dakar Abass Fall, qu’il accuse de devoir sa mairie à des « manœuvres politiciennes » plutôt qu’à un véritable ancrage populaire.







Ces épisodes ne surviennent pas dans le vide. Ils prolongent une séquence entamée le 22 mai avec le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature, poursuivie par la formation, le 1er juin, du gouvernement d’Al Aminou Lo, puis par l’élection de Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale. Le 3 juillet dernier, le président Faye a annoncé la création d’un nouveau parti présidentiel à vocation unifiée, une initiative qui accrédite l’idée d’une rupture désormais consommée entre la présidence et le parti fondateur. Sur le terrain, la coalition « Diomaye Président » s’active déjà à se constituer une base municipale autonome à l’approche des élections locales, quand le maire de Dakar Abass Fall, de son côté, a boycotté une récente réunion sur la réforme de l’Acte IV de la décentralisation, y voyant une manœuvre du pouvoir pour repousser les échéances électorales.







Pris ensemble, la démission de Fofana, les sanctions au MONCAP et les charges publiques de Sow et Diop dessinent une même dynamique, celle d’un parti qui ne parvient plus à contenir, dans ses structures, une loyauté de plus en plus ouvertement disputée entre la présidence de la République et la direction historique de Pastef. Reste à savoir si cette recomposition débouchera sur une scission organisée autour du nouveau parti présidentiel annoncé le 3 juillet ou si les deux camps continueront, comme depuis plusieurs mois, à gérer leur différend par sanctions discrètes et prises de position obliques plutôt que par une rupture déclarée.

