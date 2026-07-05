PASTEF : Le Bureau du MONCAP annonce le retrait de Fifi Diakhaté de ses fonctions



Le MONCAP précise que sa situation au sein des instances du parti fera l’objet d’un examen par les organes compétents, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures internes en vigueur. Le Bureau se garde ainsi de préjuger d’éventuelles sanctions supplémentaires, renvoyant cette question aux instances habilitées à statuer.



Dans l’immédiat, le Bureau du MONCAP affirme prendre pleinement ses responsabilités et travailler à la mise en place d’une organisation provisoire, afin d’assurer la continuité des activités du mouvement en attendant les prochaines étapes de réorganisation. Il conclut son communiqué par un appel à la mobilisation, invitant l’ensemble des cadres à rester unis et engagés dans la poursuite de leur mission au service du parti.

Le Bureau du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP) a annoncé, dans un communiqué publié ce dimanche, le retrait de Fifi Diakhaté de son poste de coordonnatrice du mouvement, ainsi que son exclusion du Bureau. La décision fait suite à des déclarations publiques de l’intéressée, jugées contraires aux principes et aux valeurs du Pastef, sans que le communiqué ne précise la nature exacte de ces propos. Selon le texte, Fifi Diakhaté s’est elle-même placée en dehors du cadre du mouvement du fait de ses prises de position. Le Bureau indique qu’elle a d’ores et déjà été retirée des groupes d’échange internes, une mesure appelée à s’étendre progressivement à l’ensemble des espaces de travail et de coordination où elle demeurait présente.