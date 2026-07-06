Mali: les combats ont repris dans la localité stratégique d'Anéfis


Mali: les combats ont repris dans la localité stratégique d'Anéfis
Au Mali, après les attaques coordonnées du samedi 4 juillet contre plusieurs localités maliennes, les combats ont repris, ce dimanche 5 juillet, dans la localité d'Anéfis, dans le nord, entre l’armée malienne – soutenue par les mercenaires russes – et la coalition jihadiste affiliée à al-Qaïda et les indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA). Ce dimanche a été marqué par une série d'embuscades et des affrontements.

Ce dimanche 5 juillet, les rebelles contrôlaient toujours la ville d'Anéfis, localité stratégique située dans le grand nord, et ils tiennent toujours des prisonniers de l’armée régulière.

Entre-temps, les troupes régulières et leurs alliés russes d'Africa Corps sont retranchés dans le camp militaire de cette localité stratégique. D’après nos informations, des hélicoptères de l’armée, venus secourir les blessés dans le camp militaire et probablement apporter du ravitaillement, n’ont pas pu atterrir et ont essuyé des tirs tôt dans la journée.

On entendait toujours des coups de feu à Anéfis à la mi-journée de ce dimanche. Une source au sein de l’armée régulière nous a confié que « tout est mis en œuvre pour contrôler la situation sur place ». Les rebelles, de leur côté, affirment que l’objectif est le même : « prendre le contrôle du territoire et chasser la junte du pouvoir. »
 

Les rebelles tendent une embuscade

On assiste en fait à la bataille pour le contrôle de la localité stratégique d’Anéfis qui devrait se poursuivre ce lundi. Cette localité est située à une centaine de kilomètres de la ville de Kidal, fief des rebelles. Prendre Anéfis, c'est renforcer leur position. Alors que pour l'armée régulière et les Russes, garder le contrôle de cette localité, c'est affaiblir les rebelles.

 

Mais un autre affrontement terrestre a eu lieu un peu plus au sud, à environ 140 kilomètres de la ville de Gao. Les rebelles ont tendu une embuscade à un renfort de troupes régulières qui tentaient ce dimanche de se rendre à Anéfis. Violent accrochage, véhicules brûlés, un hélicoptère détruit… le convoi, du moins ce qui restait du convoi de l'armée malienne, a été obligé de rebrousser chemin avec de nombreux blessés.

Tension autour de Gao

À Gao, principale ville du nord du Mali, les habitants ont été réveillés, ce dimanche, par des détonations. Les restes d’un drone d’attaque ont été retrouvés, peu après, dans un champ. Il y aurait eu au moins un blessé civil. Il n’y a pas de revendications. La tension autour de la ville est tout de même palpable, d’après les témoins.

Au centre et au sud du Mali, ce dimanche, il n’y a pas eu de combats, d’après nos informations. Cependant, à Bamako, la capitale, dans la nuit de samedi à ce dimanche, des témoins ont vu quand même arriver un convoi de matériel militaire, venant probablement d’un pays voisin.

Le gouvernement malien n'a pas encore réagi sur les événements de ce dimanche. C'est un peu une surprise, parce que samedi, il y a eu dans la matinée au moins deux communiqués officiels triomphants d'ailleurs et le silence de la junte de ce dimanche est diversement commenté à Bamako.

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Lundi 6 Juillet 2026
RFI



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