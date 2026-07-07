Iran : Des millions de personnes réunies pour les funérailles de l'Ayatollah Khamenei

Une foule immense s'est rassemblée ce mardi à la mosquée de Jamkaran, à Qom, pour assister aux prières funéraires de l'Ayatollah Ali Khamenei.
Les cérémonies, qui viennent de s'achever, ont été marquées par une mobilisation exceptionnelle. Selon les premières estimations locales, la participation est évaluée entre 3 et 4 millions de personnes, venues de tout le pays pour rendre un dernier hommage au guide suprême.
Les cérémonies, qui viennent de s'achever, ont été marquées par une mobilisation exceptionnelle. Selon les premières estimations locales, la participation est évaluée entre 3 et 4 millions de personnes, venues de tout le pays pour rendre un dernier hommage au guide suprême.
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