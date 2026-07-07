Iran : Des millions de personnes réunies pour les funérailles de l'Ayatollah Khamenei


​Une foule immense s'est rassemblée ce mardi à la mosquée de Jamkaran, à Qom, pour assister aux prières funéraires de l'Ayatollah Ali Khamenei.

​Les cérémonies, qui viennent de s'achever, ont été marquées par une mobilisation exceptionnelle. Selon les premières estimations locales, la participation est évaluée entre 3 et 4 millions de personnes, venues de tout le pays pour rendre un dernier hommage au guide suprême.



Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



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