DAROU KHOUDOSS 2026/ Serigne Cheikh Bombaly à Sonko : « C’est vous qui avez parlé jusqu’à ce que les Sénégalais vous accordent leurs suffrages , de grâce, veillez à ce que ce pays ne sombre pas »


La cité religieuse de Darou Khoudoss vibrait ce dimanche 5 juillet 2026 au rythme du Magal, un événement spirituel majeur qui marque le retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba  après son rappel à Dieu. Profitant de cette atmosphère de recueillement, une délégation, la veille,  conduite par le député Cheikh Thioro Mbacké, et composée de plusieurs parlementaires, a effectué un ziar auprès du khalife de Darou Khoudoss, Serigne Cheikh Bombaly Mbacké. L'audience a , très vite , pris une tournure particulièrement inattendue lorsque le guide religieux a pris la parole. Sans détour, Serigne Cheikh Bombaly a lancé des mises en garde  claires   à Ousmane Sonko,  actuel président de l'Assemblée nationale, dont la délégation portait le message.

« Ce pays nous appartient à nous tous. Vous aviez porté vos chaussures ( Sonko et vous )  et parcouru le Sénégal, vous armant de promesses et d’engagements pour que les populations vous confient le pays », a martelé le khalife, rappelant le long combat politique du leader de Pastef. Dans un discours où il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère , Serigne Cheikh Bombaly ac dans la foulée ,  sommé Ousmane Sonko d'assumer pleinement la charge qui est désormais la sienne. « Aujourd’hui que le Sénégal lui est confié, je l’exhorte à faire preuve de responsabilité et lui demande de tout faire pour que ce pays ne sombre pas. Il ne sert à rien de se battre pour que les rênes du pays vous soient confiés et qu’ensuite ce pays sombre. »

Le chef religieux a, ainsi,  insisté sur le rôle central du patron du parti Pastef, estimant que nul mieux que lui ne devra s'employer à la stabilité du pays, car c'est sur la base de ses discours que l'État est allé entre ses mains. « C’est à cause de  lui que le pouvoir a transité. Il faut tout faire pour ne pas gâcher ce pays. »

Prenant à témoin le député Cheikh Thioro Mbacké, présent dans la délégation, le khalife de Serigne Modou Moustapha  a également rappelé que ce dernier, en tant que « Mbacké-Mbacké », est lui aussi concerné par cette responsabilité collective.  Cheikh Thioro Mbacké, député du groupe Pastef a ainsi été invité à jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix sociale. Ce message du khalife de Darou Khoudoss intervient dans un contexte politique national marqué par des tensions et des changements institutionnels majeurs. 
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Lundi 6 Juillet 2026
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