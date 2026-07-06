Aldiouma Sow dégomme Sonko: « Au pouvoir, nous avons découvert le vrai visage de Ousmane… il a donné raison à l’opposition »

Invité ce matin sur le plateau de la Tfm, Aldiouma Sow est revenu sur les divergences profondes qui traversent désormais le Pastef, livrant une charge sans détour contre le leader du parti, Ousmane Sonko. Selon le responsable politique du Pastef, désormais figure de proue du camp pro-Diomaye, Sonko n’aurait jamais montré son « vrai visage » aux militants et cadres du parti tant qu’il était dans l’opposition. C’est une fois arrivé au pouvoir, estime-t-il, que le leader de Pastef aurait révélé une posture de « messianisme », une dérive qu’il juge totalement étrangère aux valeurs fondatrices du mouvement.







Pour Aldiouma Sow, cette évolution constitue une forme de tromperie envers la base militante, qui aurait cru adhérer à un projet collectif et non à une logique de culte du chef. Il est allé plus loin en affirmant que Sonko se serait, par cette attitude, enfermé lui-même dans une impasse politique, au point de conforter, malgré lui, les arguments que l’opposition avançait de longue date contre le parti au pouvoir.







En effet, cette réaction met en lumière la continuité des prises de position d’Aldiouma Sow depuis plusieurs semaines, marquées par un rapprochement assumé avec le président Bassirou Diomaye Faye et une rupture consommée avec la ligne défendue par Ousmane Sonko. Elle intervient alors que la fracture entre les deux têtes de l’exécutif continue de s’approfondir, avec son lot de sanctions internes, de départs et de recompositions au sein de la formation présidentielle.

