Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans

Une collecte de fonds organisée en soutien à un jeune lutteur a dégénéré en scène de violence à Grand-Yoff. Selon Libération, un vigile a été grièvement blessé au cou avec un tournevis lors d’une bagarre impliquant un groupe de jeunes. Cinq individus ont été interpellés après une nuit de recherches entre Castors et Grand-Yoff.


Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans
Une bagarre signalée en pleine nuit
 
Le commissariat de Grand-Yoff a interpellé cinq individus pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre, détention d’armes blanches et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail non encore déterminée.
 
D’après Libération, les faits se sont produits le 7 juillet aux environs de 00h30. Les policiers ont été saisis d’un appel téléphonique faisant état d’une bagarre opposant un groupe de jeunes à un vigile d’une concession située à la Zone de captage.
 
Une collecte de fonds à l’origine de la présence des jeunes
 
Selon le récit publié par Libération, le groupe de jeunes se trouvait dans le quartier pour une collecte de fonds destinée à préparer le combat d’un jeune lutteur à l’arène nationale. Cette initiative, qui devait être une démarche de soutien, a finalement basculé dans la violence.
 
Les circonstances exactes de la confrontation restent à préciser, mais les premiers éléments font état d’un affrontement entre les jeunes et le vigile de la concession.
 
Un tournevis planté dans la région cervicale
 
À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que la victime avait reçu un coup de tournevis au cou, précisément dans la région cervicale postérieure. Le vigile avait déjà été évacué à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff par son employeur.
 
Selon Libération, le médecin urgentiste a informé les enquêteurs que l’état de la victime était critique. La partie métallique du tournevis, reliant le manche à l’embout, serait restée logée dans la région cervicale. La victime devait être admise au bloc opératoire.
 
Une nuit de traque entre Castors et Grand-Yoff
 
Les policiers ouvrent aussitôt une enquête. Pendant toute la nuit, ils ratissent le secteur entre Castors et Grand-Yoff afin d’identifier et d’interpeller les membres du groupe impliqué dans l’agression.
 
Cinq jeunes sont finalement arrêtés : H.M.B. Ba, 22 ans, étudiant ; M.C.I. Fall, 23 ans, mécanicien ; A. Diallo, 19 ans, élève ; S.A. Sow, 19 ans, élève ; et Z.A. Sow, 12 ans, élève.
 
Les personnes interpellées devront s’expliquer sur leur degré d’implication dans cette violente altercation. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités individuelles et les circonstances précises de l’agression.
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Mercredi 8 Juillet 2026
Dakaractu



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