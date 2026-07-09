Guédiawaye : le procès glaçant autour de D. Sabaly, adolescente retrouvée séquestrée dans un poulailler… I. Maïga risque 20 ans de prison

Une disparition qui plonge une famille dans l’angoisse



L’affaire remonte à décembre 2021. D. Sabaly, alors âgée de 12 ans et suivie pour des troubles psychiatriques, quitte le domicile familial pour acheter des condiments. Elle ne revient pas.



Selon le récit rapporté par L’observateur, sa mère et des proches entament des recherches pendant plusieurs heures. Un enfant du quartier affirme alors que la fillette a été aperçue pour la dernière fois près du studio d’I. Maïga, boulanger âgé de 35 ans.



Une découverte effroyable



Lorsque la famille et le délégué de quartier arrivent chez le suspect, l’homme se trouve dans un état d’ébriété avancé. Les recherches dans sa concession révèlent une scène d’une extrême gravité.



La jeune fille est retrouvée dans un poulailler désaffecté, inconsciente, ligotée et bâillonnée. L’observateur rapporte que les premiers éléments médicaux font état de violences sexuelles.



L’accusé nie les faits



À la barre, I. Maïga tente de rejeter les accusations. Il reconnaît que la victime venait régulièrement chez lui, mais soutient qu’elle s’y rendait pour voir une copine ou partager un repas avec ses collègues boulangers.



Cette version est mise à mal par les déclarations rapportées au cours de l’enquête et par le contexte de violence qui aurait entouré l’intervention des riverains. Selon L’observateur, l’accusé aurait même menacé les habitants venus récupérer la victime avant l’arrivée de la police.



Le récit douloureux de la victime



Aujourd’hui âgée de 17 ans, D. Sabaly a été entendue par la juridiction. Elle a livré un récit marqué par la confusion, la peur et le traumatisme. Elle dit se souvenir d’une interception dans les escaliers, d’une contrainte, puis d’un réveil dans un endroit sombre, le corps douloureux.



Sa mère, en larmes, a confirmé la fragilité de sa fille et la profondeur du traumatisme subi. Le délégué de quartier a également témoigné, rappelant l’état dans lequel l’enfant avait été retrouvée.



Dix millions réclamés, vingt ans requis



Pour Me Fatou Sarr, avocate de la partie civile, le dossier présente une grande clarté. Elle réclame 10 millions FCfa de dommages et intérêts.



Le procureur, de son côté, a dénoncé la gravité des faits et la vulnérabilité de la victime. Il a requis 20 ans de réclusion criminelle contre I. Maïga.



La défense plaide le doute



La défense, assurée par Me Ndiogou Ndiaye, a tenté de fragiliser l’accusation en évoquant l’absence de certains éléments techniques, notamment des relevés d’empreintes ou de tests ADN. Elle soutient que son client n’a pas été surpris en flagrant délit et demande une application bienveillante de la loi.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 4 août prochain. Une date attendue par la famille de la victime, cinq ans après une nuit qui a bouleversé leur vie.