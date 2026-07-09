Mondial 2026 : après le fiasco des Lions, le Comex de la FSF convoqué pour l’heure des comptes

Une réunion d’urgence après l’échec



Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football doit se réunir ce samedi à Dakar. Selon Les Échos, cette rencontre ne sera pas une réunion de routine, mais plutôt une séance à huis clos aux allures de procès sportif.



L’élimination prématurée des Lions de la Teranga au Mondial 2026 a provoqué une onde de choc. Le retour à Dakar de la délégation officielle, via l’AIBD, a ramené les dirigeants face à la réalité de l’échec. L’heure est désormais à l’autopsie.



Pape Thiaw et son staff dans le viseur



Au centre des débats figure l’avenir immédiat du sélectionneur Pape Thiaw et de son encadrement technique. Les Échos indique que les fédéraux devront analyser les rapports techniques, situer les responsabilités et décider du sort du football national.



Le quotidien décrit une ambiance lourde autour de la table fédérale. Les discussions devraient porter sur la préparation du tournoi, la gestion de la délégation, mais aussi les tensions internes qui auraient fragilisé l’équipe avant et pendant la compétition.



Un staff fragilisé avant même le tournoi



Selon Les Échos, les difficultés ne seraient pas nées seulement pendant le Mondial. Le journal estime que la genèse du crash remonterait à la période précédant le départ de l’équipe pour les États-Unis.



La situation contractuelle de Pape Thiaw aurait pollué l’atmosphère de la préparation. Le sélectionneur aurait lui-même lancé une phrase lourde de sens : « Mon contrat ? Ça n’a jamais été un problème d’argent… » Pour le quotidien, ce flou aurait affaibli l’autorité du staff technique et installé un climat d’incertitude.



Des problèmes internes et logistiques évoqués



Une fois arrivée aux États-Unis, l’équipe aurait basculé dans une spirale négative. Les Échos parle d’une cohabitation devenue difficile et de défaillances logistiques majeures en coulisses.



Le journal évoque également des erreurs administratives et des couacs dans la gestion quotidienne de la délégation. Ces dysfonctionnements auraient fini par briser le lien de confiance entre les joueurs, le staff et les officiels de la Fédération sénégalaise de football.



Sur le terrain, les Lions seraient apparus sans âme et sans fil conducteur, plombés par des tensions extra-sportives. L’élimination précoce est ainsi présentée comme la conséquence logique d’un désordre interne.



Un week-end décisif pour la sélection nationale



La réunion du Comex s’annonce comme une explication de texte monumentale. Les dirigeants fédéraux devront défendre leur bilan, tandis que le staff technique devra répondre aux critiques.



Les Échos estime que l’avenir immédiat de la gestion de la sélection nationale se joue ce week-end. Après le fiasco du Mondial 2026, la FSF est désormais face à une question centrale : faut-il réparer, réorganiser ou tourner la page ?