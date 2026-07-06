Saint-Louis : surpris dans une Mercedes en plein ébats , un couple fonce sur un véhicule de police et blesse trois agents

Une opération de sécurisation tourne à la course-poursuite



Selon Libération, une intervention de police menée dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Louis a dégénéré après la découverte d’un couple en plein acte sexuel dans un véhicule. Le conducteur aurait brusquement démarré avant de foncer sur un véhicule de police, blessant trois agents. L’homme est activement recherché.



Une patrouille tombe sur un couple dans un véhicule



Les faits se sont déroulés vers 2 heures 20 du matin, lors d’une opération de sécurisation menée par les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Pikine, à Saint-Louis.



Arrivés à hauteur de la digue située vers Pikine Bas Sénégal, les policiers ont surpris deux individus de sexes opposés en plein acte sexuel à l’intérieur d’une Mercedes Benz MI 350 de couleur verte, immatriculée AA005GH-Th, selon Libération.



Les agents leur auraient alors demandé de se vêtir et de sortir du véhicule.



Le conducteur démarre et percute la voiture de police



Au lieu d’obtempérer, le conducteur serait monté précipitamment sur le siège conducteur avant de démarrer en trombe. Toujours selon Libération, il aurait percuté à plusieurs reprises le véhicule de police, dans le but de le pousser vers le canal d’évacuation des eaux usées.



La scène aurait été particulièrement violente. Un agent de police, identifié par le journal comme A. Ndiaye, se serait agrippé à la voiture pour éviter d’être percuté. Il aurait été traîné sur plusieurs mètres avant d’être projeté sur le trottoir.



Trois policiers blessés et évacués à l’hôpital



Le bilan humain fait état de trois agents blessés. Libération cite le conducteur du véhicule de police, l’agent Y. Diédhiou, ainsi que les agents A. Ndiaye et G. Badji. Tous ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis pour recevoir des soins.



Le véhicule d’intervention a également subi des dommages. Le quotidien évoque notamment un pare-brise cassé, un capot tordu et une portière avant gauche légèrement cabossée.



Le véhicule abandonné à 500 mètres



Après sa fuite, le conducteur aurait abandonné la Mercedes à environ 500 mètres des lieux. Sa compagne a été retrouvée et identifiée comme étant Mame Fatou Diop, 21 ans, se disant tailleur et domiciliée à Diawling.



Entendue, cette dernière aurait déclaré ignorer l’identité de l’homme avec lequel elle se trouvait. Selon ses propos rapportés par Libération, elle l’aurait rencontré en ville pour une « partie de jambe en l’air ».



Plusieurs délits visés par l’enquête



Le véhicule abandonné a été acheminé au commissariat de Saint-Louis pour immobilisation. Les recherches se poursuivent pour retrouver le conducteur en fuite.



D’après Libération, les faits susceptibles d’être retenus concernent notamment la mise en danger de la vie de fonctionnaires de police, la destruction de biens appartenant à l’État, le délit de fuite, l’attentat à la pudeur et le refus d’obtempérer.



Le parquet a été informé et l’enquête suit son cours.