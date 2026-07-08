L’appel de Aldiouma Sow à Babacar Mbengue: « La coalition Diomaye Président vous tend la main »

Le lancement du mouvement DAL (Diisoo Ànd Liggéey) de Babacar Mbengue, maire de Hann/Bel-Air, a connu un moment fort ce mercredi 8 juillet à Sorano avec la prise de parole d’Aldiouma Sow, représentant la Coalition Diomaye Président à la cérémonie. Devant l’assistance réunissant plusieurs édiles dont Barthélémy Dias, Alioune Ndoye, Bamba Fall, Soham Wardini et Yéya Diallo, l’émissaire de la mouvance présidentielle a lancé un appel du pied appuyé à l’endroit de l’hôte de la soirée.







Prenant la tribune, Aldiouma Sow a invité Babacar Mbengue à intégrer la coalition présidentielle : « Je profite de cette tribune pour vous inviter à rejoindre la coalition Diomaye Président… ». Une déclaration qui n’a pas manqué de retenir l’attention, venant recontextualiser le lancement de ce nouveau mouvement dans le jeu des recompositions politiques en cours autour du pouvoir.







Cette sollicitation intervient alors que le mouvement DAL se présente lui-même comme un espace de dialogue et de mobilisation citoyenne, sans revendiquer d’appartenance formelle à un camp. L’appel de Aldiouma Sow illustre néanmoins l’intérêt que suscite déjà cette nouvelle formation au sein de la mouvance présidentielle, qui semble y voir un allié potentiel plutôt qu’un concurrent.

