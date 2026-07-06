Les révélations du chef cuisinier des « Lions » accusé de harcèlement sexuel : « C’est une cabale contre ma personne »…« Je dérangeais, c’est pourquoi on m’a écarté »

Dans un entretien exclusif accordé à L’Observateur, le chef cuisinier de l’équipe nationale de football, Chef Diallo, revient sur l’accusation de harcèlement sexuel qui l’a contraint à quitter l’hôtel des « Lions » aux États-Unis, à 24 heures du match Sénégal-France. Il rejette les accusations, parle d’un complot lié à la gestion de la restauration de la délégation et met en cause une certaine Maya Fall.


Les révélations du chef cuisinier des « Lions » accusé de harcèlement sexuel : « C’est une cabale contre ma personne »…« Je dérangeais, c’est pourquoi on m’a écarté »
Un départ précipité au cœur d’une polémique
 
L’affaire a éclaté en pleine campagne des « Lions » aux États-Unis. Chef Diallo, cuisinier de formation et présenté comme l’un des premiers Sénégalais spécialisés dans la gastronomie d’élite, officiait depuis plusieurs années auprès de l’équipe nationale. Mais son séjour américain a brutalement pris fin après une accusation de harcèlement sexuel.
 
Dans les colonnes de L’Observateur, il soutient avoir été victime d’une « cabale » montée contre sa personne. Selon lui, cette affaire serait liée à des tensions autour de l’organisation de la restauration de la délégation sénégalaise. Le chef affirme avoir été contraint de rentrer à Dakar, la veille du match Sénégal-France, alors qu’il assurait la préparation des repas des joueurs.
 
Des tensions autour de la restauration
 
Chef Diallo explique que les difficultés auraient commencé bien avant l’arrivée de la délégation sénégalaise aux États-Unis. Il indique que deux mois avant le départ, il avait été mis en relation avec une Américaine d’origine sénégalaise, Maya Fall, qui devait, selon lui, gérer la logistique liée à la restauration.
 
D’après son récit rapporté par L’Observateur, les produits nécessaires à la cuisine des « Lions » n’auraient pas été disponibles à l’arrivée de l’équipe. Il affirme avoir découvert que les denrées promises n’étaient pas là, alors que les joueurs avaient besoin de repas spécifiques, notamment en raison de leur régime alimentaire.
 
Le chef dit avoir dû se rendre lui-même au marché pour acheter les produits nécessaires. Il explique notamment avoir refusé de cuisiner certains produits qui ne correspondaient pas, selon lui, aux exigences alimentaires ou religieuses des joueurs.
 
Maya Fall au centre des accusations du chef
 
Dans son entretien, Chef Diallo affirme que Maya Fall n’avait aucun pouvoir officiel sur lui. Il assure qu’elle n’était ni responsable de la restauration ni membre de la Fédération, mais qu’elle aurait proposé une aide autour de la cuisine.
 
Le cuisinier soutient que les relations se sont tendues lorsqu’il a contesté certaines commandes ou refusé certains produits. Il affirme également avoir été surpris par l’arrivée d’une jeune femme en cuisine, présentée comme devant l’aider, mais qu’il dit n’avoir jamais recrutée.
 
Chef Diallo affirme ne pas connaître cette femme. « Je ne connais rien d’elle. Juste qu’elle est Costaricaine », déclare-t-il dans L’Observateur. Il soutient qu’elle serait restée peu de temps en cuisine et qu’il n’y aurait eu aucun comportement déplacé de sa part.
 
Une accusation qu’il conteste fermement
 
Selon L’Observateur, le chef rejette catégoriquement l’accusation de harcèlement sexuel. Il affirme n’avoir fait qu’un geste amical en tapant légèrement dans le dos de la jeune femme, avant d’être accusé de l’avoir harcelée.
 
Chef Diallo dit avoir été informé par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football qu’il devait quitter les lieux et rentrer au Sénégal. Il affirme n’avoir reçu aucune plainte officielle et soutient que la police américaine n’aurait pas été saisie directement dans cette affaire.
 
Le cuisinier estime que l’affaire a été montée pour l’écarter, car il « dérangeait » dans la gestion de la restauration. Il affirme que son attachement aux règles alimentaires des joueurs, notamment sur les produits halal, aurait créé des frustrations.
 
Une affaire qui laisse plusieurs zones d’ombre
 
L’affaire soulève plusieurs questions : qui était réellement chargé de la restauration ? Quelle était la place exacte de Maya Fall dans l’organisation ? Pourquoi le chef a-t-il été contraint de quitter l’hôtel aussi rapidement ? L’Observateur rapporte que Chef Diallo reste convaincu d’avoir été victime d’un règlement de comptes.
 
En attendant d’éventuelles clarifications officielles, le cuisinier maintient sa version : il nie tout acte de harcèlement et affirme que son départ est la conséquence d’un conflit interne autour de la gestion des repas de la délégation sénégalaise.
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Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



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