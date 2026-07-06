Affaire des présumés homosexuels : six heures face au juge, Pape Cheikh Diallo campe sur ses dénégations...il nie tout devant le magistrat

Une audition très attendue depuis sa cellule



Pape Cheikh Diallo attendait cette étape judiciaire avec impatience. Placé au cœur d’un dossier sensible, l’animateur de télévision a finalement été entendu au fond vendredi dernier par le magistrat instructeur. Cette audition constituait un moment important de la procédure, d’autant plus que l’enquête de gendarmerie avait précédemment fait état d’éléments selon lesquels il aurait reconnu les faits.



Mais devant le juge d’instruction, selon Les Échos, Pape Cheikh Diallo a adopté une toute autre posture. Face aux questions du magistrat, il a nié les accusations et maintenu ses dénégations tout au long de l’interrogatoire.



Six heures d’interrogatoire serré



L’audition a duré six tours d’horloge, de 9 heures à 15 heures. Pendant tout ce temps, le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a soumis l’animateur à un interrogatoire serré.



Selon le journal, le magistrat avait choisi une stratégie particulière : entendre d’abord les autres présumés complices afin de réunir suffisamment d’éléments avant de faire comparaître Pape Cheikh Diallo. Vendredi, les éléments à charge lui ont été présentés. Malgré cela, l’animateur est resté constant dans sa ligne de défense, niant toute implication.



Des confrontations avec plusieurs présumés complices



Après son audition au fond, le juge d’instruction a procédé à des confrontations entre Pape Cheikh Diallo et plusieurs de ses présumés complices. Les Échos rapporte également que des éléments provenant de son téléphone portable, ainsi que de téléphones appartenant à d’autres personnes mises en cause, lui ont été présentés.



Là encore, l’animateur n’a pas changé de position. Il est resté campé sur ses dénégations, rejetant les accusations formulées contre lui.



Une audition décrite comme sereine



Malgré la sensibilité du dossier, l’audition se serait déroulée dans un climat serein et dans le respect, selon Les Échos. À l’issue de cette étape, Pape Cheikh Diallo est retourné dans sa cellule.



Le journal indique que cette audition au fond pourrait figurer parmi les derniers actes posés par le magistrat instructeur dans ce dossier. L’instruction pourrait donc bientôt être bouclée.



Le camp de Pape Cheikh Diallo critique certains actes d’enquête



Toujours selon Les Échos, dans l’entourage de Pape Cheikh Diallo, certaines pratiques observées durant l’enquête de gendarmerie n’ont pas été appréciées, notamment lors de la première audition devant les gendarmes, mais aussi concernant l’utilisation de son téléphone portable.



Pour l’heure, Pape Cheikh Diallo reste dans une position de contestation totale des faits qui lui sont reprochés.