Koweït: l'armée dit réagir à des attaques "hostiles" de drones et de missiles

L'armée koweïtienne a annoncé tôt jeudi avoir repoussé des "attaques de missiles et de drones hostiles", après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de riposter aux frappes américaines contre la République islamique.
"L'état-major général de l'armée précise que les explosions entendues résultent de l'interception de projectiles hostiles par les systèmes de défense aérienne", ont indiqué les forces armées dans un communiqué sur X, sans préciser l'origine des attaques.
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