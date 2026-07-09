Affaire Pape Cheikh Diallo : Doudou Lamine Dieng nie tout et parle de simples relations amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé …« Je n’ai rien à me reprocher »

Une audition finalement tenue après un report



Prévue initialement pour le lundi 6 juillet 2026, l’audition au fond de Doudou Lamine Dieng avait été reportée pour diverses raisons. Le banquier a finalement été entendu le mercredi 8 juillet par le magistrat instructeur du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Selon Les Échos, cette audition était particulièrement attendue dans une affaire qui implique également Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé. Face au juge, Doudou Lamine Dieng a choisi une ligne de défense ferme : il conteste les faits qui lui sont reprochés et se démarque des déclarations qui lui auraient été attribuées durant l’enquête.



« Je n’ai absolument rien à me reprocher »



D’après une source citée par Les Échos, Doudou Lamine Dieng « s’est bien défendu ». Il aurait affirmé qu’il n’avait aucun lien avec les faits qui lui sont imputés. Il se serait également inscrit en faux contre certaines déclarations mentionnées dans l’enquête.



Le mis en cause aurait ainsi soutenu devant le magistrat instructeur qu’il n’avait « absolument rien à se reprocher ». Une position qui vise à remettre en cause les éléments retenus jusque-là dans le dossier.



Des liens présentés comme amicaux



Interrogé sur la nature de ses relations avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng a répondu sans ambiguïté : « Je n’ai d’autres relations qu’amicales avec eux. »



Les Échos souligne toutefois que cette version ne correspondrait pas à ce que Pape Cheikh Diallo aurait déclaré dans le procès-verbal. Le journal rappelle aussi que Doudou Lamine Dieng est placé sous mandat de dépôt dans ce dossier, notamment pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux, selon les qualifications mentionnées dans l’article.



Le téléphone de Djiby Dramé au cœur du dossier



Toujours selon Les Échos, l’exploitation du téléphone portable du chanteur Djiby Dramé aurait joué un rôle important dans l’évolution de l’enquête. Des éléments trouvés dans l’appareil auraient conduit les enquêteurs à s’intéresser davantage à Doudou Lamine Dieng.



Le journal précise également que Doudou Lamine Dieng aurait auparavant dénoncé Pape Cheikh Diallo. Cette dimension ajoute un nouvel angle à une affaire déjà marquée par des versions contradictoires et des accusations lourdes.