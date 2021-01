Verdict du procès de l'insulteur public N°1 : Assane Diouf est libre.

En détention depuis plus de 8 mois, l'insulteur public numéro 1 est désormais libre. Assane Diouf va pouvoir rentrer chez lui après la décision de la Cour d'appel de Dakar de ce jeudi 28 janvier. En effet, le juge l'a reconnu coupable du délit d'outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.



Cependant, les autres chefs d'accusation dont l'appel à un attroupement armé non suivi d’effet et le délit de rébellion n'ont pas été retenus.



À noter que lors de l'audience du 15 janvier 2021, le procureur général avait requis 2 ans

d'emprisonnement dont 8 mois contre le prevenu avant de demander au juge de le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation qui avaient été retenus contre lui...