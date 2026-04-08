Nécrologie - Disparition d’Omar Ndiaye dit “Bosquier”, ancien international sénégalais et joueur de l’U.S. Gorée

Le football sénégalais est en deuil après l’annonce du rappel à Dieu d’Omar Ndiaye, plus connu sous le surnom de “Bosquier”, ancien joueur emblématique de l’U.S. Gorée et de l’équipe nationale du Sénégal, décédé ce matin à Paris. Figure respectée du sport national, il laisse derrière lui le souvenir d’un joueur engagé, passionné et profondément attaché aux couleurs de son club comme de son pays. Sa disparition suscite une vive émotion au sein de la famille du football sénégalais, de l’U.S. Gorée ainsi que de toute la communauté sportive, qui saluent unanimement la mémoire d’un homme qui aura marqué son époque. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette douloureuse épreuve.
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