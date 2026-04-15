Centenaire du Président Me Abdoulaye Wade : le ministère de la Culture prépare une célébration historique

Le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a engagé des démarches en vue de la célébration du centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade, dont la naissance sera commémorée le 29 mai 2026.



Dans une correspondance datée du 10 avril 2026, le ministre souligne l’importance historique de cette figure majeure de la vie politique africaine. Il y est présenté comme une « figure tutélaire du Sénégal contemporain », une icône du panafricanisme et l’artisan de la première alternance démocratique pacifique du pays.



Le communiqué met également en avant l’héritage culturel et patrimonial laissé par l’ancien chef de l’État, avec notamment la réalisation d’infrastructures emblématiques telles que le Monument de la Renaissance africaine, le Musée des Civilisations noires et le Grand Théâtre national. Ces projets, selon le ministère, témoignent d’une ambition ayant placé la culture au cœur du développement national.



Dans cette dynamique, le ministre a sollicité une rencontre avec l’entourage de l’ancien président ainsi que les instances du Parti démocratique sénégalais. L’objectif est de définir, de manière concertée, les modalités d’une célébration « populaire et nationale » à la hauteur de l’événement.



À travers cette initiative, les autorités entendent rendre hommage à un acteur clé de l’histoire politique, troisième chef de l'Etat du Sénégal et marquer ce centenaire par une commémoration d’envergure.

