Entre salaires impayés et difficultés financières : Aliou Cissé quitte le banc de la Libye

Le technicien sénégalais Aliou Cissé a officiellement annoncé son départ via son compte Instagram de la tête de la sélection libyenne, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitudes autour de son avenir. Arrivé en mars 2025 sur le banc des Chevaliers de la Méditerranée, l’ancien capitaine des Lions aura connu une expérience contrastée, mêlant promesses sportives et difficultés en coulisses.



Sur le plan des résultats, le bilan reste pourtant honorable. En huit rencontres dirigées, Aliou Cissé a enregistré trois victoires, quatre matchs nuls et une seule défaite. Un parcours entamé de manière encourageante avec un succès face à l’Angola en septembre 2025, lors de son premier match officiel.



Mais en dépit de ces performances, des tensions liées à des problèmes administratifs et financiers ont rapidement perturbé son mandat. Des arriérés de salaire, partiellement réglés par la Fédération libyenne, ont contribué à fragiliser sa position et à installer un climat d’instabilité.



Désormais libre de tout engagement, Aliou Cissé pourrait rapidement rebondir sur le continent, où son expérience et son sacre à la CAN 2021 avec le Sénégal continuent de faire de lui un entraîneur très courtisé, notamment du côté de la Guinée équatoriale.