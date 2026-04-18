Ada Fass vs Eumeu Sène- Remise de drapeau : Makane Mbengue « Feu Gaston Mbengue peut être fier de cet héritage »

L’émotion était palpable à l’Arène nationale lors de la cérémonie de remise de drapeau en l’honneur du Dr Alioune Sarr, en marge du combat devant opposer Eumeu Sène et Ada Fass.
Prenant la parole, le promoteur Makane Mbengue, fils de feu Gaston Mbengue, a livré un hommage fort et appuyé à celui qu’il considère comme un « bâtisseur » de la lutte sénégalaise. Revenant sur les 26 années d'exercice du Comité national de gestion (CNG), il a souligné une transformation profonde, passage d’un sport traditionnel à une discipline structurée, professionnalisation des lutteurs, encadrement réglementaire et amélioration des conditions avec assurances et médicalisation des combats.
Au delà du bilan, Makane Mbengue a insisté sur la dimension humaine et visionnaire de l’ancien président du CNG, saluant un homme de dialogue capable de fédérer tous les acteurs malgré les tensions du milieu. Selon lui, l’héritage de Alioune Sarr reste aujourd’hui le socle sur lequel repose l’évolution de la lutte sénégalaise, devenue une vitrine nationale et internationale.
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