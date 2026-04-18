Remise de drapeau à Alioune Sarr : « Nous devons préserver votre l’héritage ... » (Bira Sène)

Ce vendredi 17 avril à l’Arène nationale, une cérémonie de remise de drapeau a été organisée en l’honneur du Dr Alioune Sarr, en marge du combat entre Eumeu Sène et Ada Fass. L’événement, initié par Gaston Productions avec la Fédération Sénégalaise de Lutte, a réuni plusieurs acteurs majeurs de la discipline. Dans son discours, le président de la fédération, Bira Sène, a salué le travail important accompli par son prédécesseur, soulignant son rôle dans l’organisation et la valorisation de la lutte au Sénégal.







Prenant la parole, Bira Sène a également insisté sur l’importance de poursuivre les efforts pour moderniser ce sport national tout en préservant ses valeurs. La remise du drapeau a été présentée comme un symbole de reconnaissance pour l’engagement du Dr Alioune Sarr.

