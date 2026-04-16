Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération


Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération

Le Musée des Civilisations noires a accueilli, le mercredi 15 avril 2026, une rencontre culturelle co-organisée par l’Ambassade de la Fédération de Russie et la rédaction de RT, représentée par sa directrice Natalia Lebedeva.

Au programme, la projection du film soviétique « Les Rythmes de l’Afrique » (1966), qui retrace le Festival mondial des arts nègres, organisé sous l’égide du président-poète Léopold Sédar Senghor.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, en présence de plusieurs représentants diplomatiques, d’artistes et d’intellectuels.

Prenant la parole, l’ambassadeur de la Russie au Sénégal, Dmitry Viktorovich Kourakov, a partagé son attachement personnel au pays : « Ma première rencontre avec Dakar remonte à 1968. J’y étais venu avec mes parents à l’âge de six ans. Depuis, j’ai pu observer les progrès réalisés par les Sénégalais. J’y ai également travaillé au début des années 2000. C’est une longue histoire d’amour et un réel plaisir pour moi d’assister aujourd’hui à cette projection empreinte de nostalgie », a-t-il confié.

De son côté, Natalia Lebedeva a insisté sur le rôle de la culture dans la prévention des conflits : « Je crois que si les peuples s'attachaient davantage à se comprendre, à connaître les traditions de leurs voisins, les codes culturels des nations et l'histoire des autres civilisations, nombre de conflits actuels pourraient être évités. Nous sommes réunis ici non seulement pour visionner ce film, mais aussi pour tenter de comprendre pourquoi les chemins de l'humanité divergent et, surtout, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour garantir à nos enfants un monde sans guerre et leur apprendre à respecter la culture, la religion et le droit à l'autodétermination d'autrui », a-t-elle souligné.

Dans son allocution, le ministre Amadou Ba a appelé à renforcer les liens entre les peuples et à promouvoir un esprit de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle à travers la culture. Il a également mis en avant la vitalité des relations culturelles entre la Russie et le Sénégal : « Nous espérons continuer et renforcer la coopération culturelle entre la Fédération de Russie et le Sénégal », a-t-il déclaré devant plusieurs ambassadeurs accrédités à Dakar.

À l’issue de la projection, un panel portant sur le thème « le rôle de la culture dans les relations diplomatiques », modéré par le journaliste Thierno Ahmadou Sy, responsable de RT au Sénégal et ancien directeur de l’Agence de presse sénégalaise (APS), a permis d’approfondir les échanges.

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Jeudi 16 Avril 2026
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