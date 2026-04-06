Culture - Nguonal DECL’ART 2026 : la jeunesse au cœur d’un engagement artistique et social


Culture - Nguonal DECL’ART 2026 : la jeunesse au cœur d’un engagement artistique et social
La cérémonie Nguonal DECL’ART 2026 a une nouvelle fois mis en lumière la vitalité de la jeunesse engagée dans la promotion de l’art et des valeurs sociales. Créée en 2020, la plateforme DECL’ART s’impose aujourd’hui comme un espace incontournable d’expression, de formation et de transformation culturelle, réunissant artistes, acteurs culturels et autorités autour d’une même ambition.
 
Prenant la parole, Coumba Faye, présidente de Nguonal DECL’ART, a rappelé la vision fondatrice du projet. Selon elle, "NGuonal" est « un espace de rencontre et d’engagement où la jeunesse s’exprime librement, où les idées prennent forme et où la culture devient un levier de transformation sociale ». Elle a insisté sur l’importance de créer un cadre inclusif où chaque talent est reconnu, accompagné et valorisé.
 
Depuis sa création, DECL’ART a multiplié les initiatives : scènes artistiques, ateliers de formation, actions sociales et collaborations avec des écoles, associations et professionnels du secteur. « Chaque projet réalisé, chaque émotion partagée est une victoire qui prouve que l’art peut rassembler, élever et transformer », a-t-elle souligné avec conviction.
 
Portée par une ambition grandissante, la structure entend aller encore plus loin. L’objectif affiché est de bâtir une véritable entreprise artistique capable d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre de leur passion, tout en exportant les créations au-delà des frontières. L’art est ainsi envisagé comme un outil puissant d’éducation, de sensibilisation et d’impact social durable.
La présidente n’a pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude envers ses proches, ses encadreurs et tous ceux qui ont contribué à l’évolution du projet. Un hommage particulier a été rendu au metteur en scène Pablo, salué comme un pilier discret mais essentiel des réussites de DECL’ART.
 
Parrain de la cérémonie, Yankhoba Diop a, pour sa part, salué l’engagement et le potentiel de ces jeunes porteurs de projets. Directeur de l’école supérieure de commerce et d’administration, il a affirmé être venu « soutenir techniquement et financièrement une jeunesse ambitieuse capable de révolutionner son environnement ».
 
Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité de miser sur les valeurs culturelles africaines pour assurer le développement du continent. Selon lui, l’avenir repose sur trois piliers essentiels : la sécurité des valeurs, la formation et la transformation. « La jeunesse doit être encadrée, formée et accompagnée pour transformer ses ressources et construire un avenir solide », a-t-il déclaré.
 
Évoquant les défis contemporains, notamment l’influence des nouvelles technologies et certaines dérives sociales, il a plaidé pour un retour aux fondamentaux culturels. « Nos valeurs et nos principes doivent rester notre socle. C’est en les promouvant que nous allons préserver notre identité et orienter positivement notre jeunesse », a-t-il insisté.




Lundi 6 Avril 2026
Idy Sow



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