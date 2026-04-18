Maroc : Libération de 3 supporters sénégalais, la diplomatie et la CNDH poursuivent la mobilisation

La situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc connaît une première évolution avec l’annonce, par Me Patrick Kabou sur les réseaux sociaux, de la libération de trois d’entre eux.



L’avocat a salué « les diligences » de la représentation diplomatique et consulaire sénégalaise dans ce dossier sensible, tout en soulignant que plusieurs compatriotes restent toujours en détention. Cette annonce intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités et des organisations de défense des droits humains.



Parallèlement, une délégation conduite par Me Kabou et la présidente de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), le professeur Amsatou Sow Sidibé, a entamé une tournée auprès des familles des détenus, notamment à Saint Louis.



Ces rencontres visent à apporter soutien et informations aux proches, tout en maintenant la pression pour le respect des droits des personnes encore incarcérées. Les acteurs impliqués affirment poursuivre leurs démarches diplomatiques et juridiques afin d’obtenir la libération des autres détenus et de garantir des conditions de procédure conformes aux