Maroc : Libération de 3 supporters sénégalais, la diplomatie et la CNDH poursuivent la mobilisation


Maroc : Libération de 3 supporters sénégalais, la diplomatie et la CNDH poursuivent la mobilisation
La situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc connaît une première évolution avec l’annonce, par Me Patrick Kabou sur les réseaux sociaux, de la libération de trois d’entre eux. 
 
L’avocat a salué « les diligences » de la représentation diplomatique et consulaire sénégalaise dans ce dossier sensible, tout en soulignant que plusieurs compatriotes restent toujours en détention. Cette annonce intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités et des organisations de défense des droits humains.
 
Parallèlement, une délégation conduite par Me Kabou et la présidente de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), le professeur Amsatou Sow Sidibé, a entamé une tournée auprès des familles des détenus, notamment à Saint Louis. 
 
Ces rencontres visent à apporter soutien et informations aux proches, tout en maintenant la pression pour le respect des droits des personnes encore incarcérées. Les acteurs impliqués affirment poursuivre leurs démarches diplomatiques et juridiques afin d’obtenir la libération des autres détenus et de garantir des conditions de procédure conformes aux
Autres articles
Samedi 18 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ada Fass vs Eumeu Sène- Remise de drapeau : Makane Mbengue « Feu Gaston Mbengue peut être fier de cet héritage »

Ada Fass vs Eumeu Sène- Remise de drapeau : Makane Mbengue « Feu Gaston Mbengue peut être fier de cet héritage » - 18/04/2026

Remise de drapeau à Alioune Sarr : « Nous devons préserver votre l’héritage ... » (Bira Sène)

Remise de drapeau à Alioune Sarr : « Nous devons préserver votre l’héritage ... » (Bira Sène) - 18/04/2026

Mondial-2026 : la Fifa dénonce les tarifs de transports

Mondial-2026 : la Fifa dénonce les tarifs de transports "élévés" pour le stade depuis New York - 18/04/2026

Judo : Le collectif des clubs majoritaires dénonce une gouvernance contestée à la fédération

Judo : Le collectif des clubs majoritaires dénonce une gouvernance contestée à la fédération - 16/04/2026

Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération

Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération - 16/04/2026

MASA 2026 : la Sénégalaise Khadija Ndiaye en lice pour le prix des jeunes créateurs de contenus africains

MASA 2026 : la Sénégalaise Khadija Ndiaye en lice pour le prix des jeunes créateurs de contenus africains - 16/04/2026

Centenaire du Président Me Abdoulaye Wade : le ministère de la Culture prépare une célébration historique

Centenaire du Président Me Abdoulaye Wade : le ministère de la Culture prépare une célébration historique - 15/04/2026

A notre regretté père Alioune Badara Ndiaye , Ancien fonctionnaire international de la FAO

A notre regretté père Alioune Badara Ndiaye , Ancien fonctionnaire international de la FAO - 14/04/2026

Culture / Exposition « Le Nœud de la cohésion » : un hommage vibrant à Moussa Diop Sambalaye

Culture / Exposition « Le Nœud de la cohésion » : un hommage vibrant à Moussa Diop Sambalaye - 13/04/2026

Genève : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra pour célébrer l’Afrique et la Francophonie

Genève : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra pour célébrer l’Afrique et la Francophonie - 12/04/2026

Espagne : le Barça fait un pas de plus vers un 29e titre, Yamal triplement décisif

Espagne : le Barça fait un pas de plus vers un 29e titre, Yamal triplement décisif - 11/04/2026

Italie : l'AC Milan sombre à domicile et dit adieu au titre

Italie : l'AC Milan sombre à domicile et dit adieu au titre - 11/04/2026

Ligue 1 : les résultats de la 29e journée

Ligue 1 : les résultats de la 29e journée - 11/04/2026

Championnat africain scolaire U15 : le Sénégal sacré au bout du suspense

Championnat africain scolaire U15 : le Sénégal sacré au bout du suspense - 10/04/2026

Accréditations FIFA : à Lausanne, les médias dénoncent des dérives et exigent des réformes immédiates

Accréditations FIFA : à Lausanne, les médias dénoncent des dérives et exigent des réformes immédiates - 10/04/2026

Football : Aliou Cissé rebondit en Angola après son départ de la Libye

Football : Aliou Cissé rebondit en Angola après son départ de la Libye - 09/04/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la CAF entre diplomatie et discrétion

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la CAF entre diplomatie et discrétion - 08/04/2026

Nécrologie - Disparition d’Omar Ndiaye dit “Bosquier”, ancien international sénégalais et joueur de l’U.S. Gorée

Nécrologie - Disparition d’Omar Ndiaye dit “Bosquier”, ancien international sénégalais et joueur de l’U.S. Gorée - 08/04/2026

Entre salaires impayés et difficultés financières : Aliou Cissé quitte le banc de la Libye

Entre salaires impayés et difficultés financières : Aliou Cissé quitte le banc de la Libye - 08/04/2026

CAN 2027 confirmée : fin des spéculations, l’Afrique de l’Est prête pour le rendez-vous

CAN 2027 confirmée : fin des spéculations, l’Afrique de l’Est prête pour le rendez-vous - 07/04/2026

Visite du président de la CAF au Sénégal : une mission sous haute tension à Dakar, marquée par un contentieux autour de la CAN 2025

Visite du président de la CAF au Sénégal : une mission sous haute tension à Dakar, marquée par un contentieux autour de la CAN 2025 - 07/04/2026

Lutte sénégalaise : polémique autour des futurs adversaires de Sa Thiès, entre stratégie assumée et débat sur la valeur de la couronne royale

Lutte sénégalaise : polémique autour des futurs adversaires de Sa Thiès, entre stratégie assumée et débat sur la valeur de la couronne royale - 07/04/2026

Festival culturel de Ngoundiane : L'histoire du village de Séokhaye racontée lors d'un plateau culturel

Festival culturel de Ngoundiane : L'histoire du village de Séokhaye racontée lors d'un plateau culturel - 06/04/2026

Lutte : Après sa défaite face à Sa Thiès, Modou Lo félicite son vainqueur et remercie ses supporters

Lutte : Après sa défaite face à Sa Thiès, Modou Lo félicite son vainqueur et remercie ses supporters - 06/04/2026

Culture - Nguonal DECL’ART 2026 : la jeunesse au cœur d’un engagement artistique et social

Culture - Nguonal DECL’ART 2026 : la jeunesse au cœur d’un engagement artistique et social - 06/04/2026

Festival culturel de Ngoundiane : Visite des sites historiques à Kondjof, Ngane Mbaax, Guef Saxx...

Festival culturel de Ngoundiane : Visite des sites historiques à Kondjof, Ngane Mbaax, Guef Saxx... - 05/04/2026

Festival culturel de Ngoundiane: le village de Thiangaye accueille son plateau culturel

Festival culturel de Ngoundiane: le village de Thiangaye accueille son plateau culturel - 04/04/2026

SAUDI PRO LEAGUE- De retour de blessure , Sadio Mané marque 2 buts splendides dont l’un au terme d’un slalom

SAUDI PRO LEAGUE- De retour de blessure , Sadio Mané marque 2 buts splendides dont l’un au terme d’un slalom - 03/04/2026

Culture: Le Kino Liguerre donne la parole aux femmes cinéastes

Culture: Le Kino Liguerre donne la parole aux femmes cinéastes - 03/04/2026

Basketball en fauteuil roulant : Le Sénégal domine l’Algérie dans la douleur et sauve son tournoi avec le bronze

Basketball en fauteuil roulant : Le Sénégal domine l’Algérie dans la douleur et sauve son tournoi avec le bronze - 02/04/2026

RSS Syndication