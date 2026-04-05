Festival culturel de Ngoundiane : Visite des sites historiques à Kondjof, Ngane Mbaax, Guef Saxx...

À la suite du plateau culturel à Thiangaye, entre autres activités, une forte délégation constituée des populations de Ngoundiane et conduite par le maire, Mbaye Dione, a visité hier soir les différents sites historiques de la commune.

Dans le cadre de la valorisation du riche patrimoine culturel de Ngoundiane, elle s'est rendue à Kondjof, Diack, Ngane Mbaax, Mbourouvaye, Guef Saxx, Ngoundiane Pèye, Baobab cimetière, Ngoundiane Dior et Pèye, Xan Fa Xan Ngoundiane Dior et Nguithie Mbaal à Ngoundiane Dior.

Sur place, le maire Mbaye Dione s'est engagé avec le conseil municipal à sécuriser certains sites à travers un second projet de délibération.

À rappeler qu'il est prévu cet après-midi le concert de clôture des différentes activités de la 1ère édition du festival culturel de Ngoundiane.