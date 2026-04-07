CAN 2027 confirmée : fin des spéculations, l’Afrique de l’Est prête pour le rendez-vous


CAN 2027 confirmée : fin des spéculations, l’Afrique de l’Est prête pour le rendez-vous
La Confédération africaine de football a définitivement levé le doute autour de la CAN 2027. Longtemps entourée d’incertitudes, la compétition est désormais confirmée avec des dates officielles, marquant une étape clé dans les préparatifs.
 
La CAN 2027, 36e édition de la compétition, se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027. Une décision validée par le comité exécutif de la CAF, mettant ainsi un terme aux nombreuses spéculations évoquant un possible report du tournoi.
 
Prévue en Afrique de l’Est, cette édition sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, une première historique pour la compétition. Malgré les doutes liés à des contraintes logistiques et sécuritaires, les autorités et la CAF ont réaffirmé leur engagement à respecter le calendrier initial.  Attribuée en septembre 2023 par la CAF, cette candidature conjointe baptisée « Pamoja » symbolise ainsi l’unité régionale et la volonté de faire rayonner l’Afrique de l’Est sur la scène continentale.
 
Au-delà du sport, et en contraste avec la dernière CAN marquée par des tensions et une finale polémique au Maroc, cette édition 2027 apparaît comme un test grandeur nature pour la crédibilité organisationnelle de la CAF. Les pays hôtes multiplient les assurances, entre investissements, inspections techniques et engagements institutionnels, pour garantir une compétition réussie.
 
Alain Bonang 
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Mardi 7 Avril 2026
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