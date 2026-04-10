Championnat africain scolaire U15 : le Sénégal sacré au bout du suspense

Le Sénégal tient enfin son sacre. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Lionceaux ont remporté la finale du Championnat africain de football scolaire U15 au stade de Harare au Zimbabwe, confirmant ainsi l’émergence d’une nouvelle génération prometteuse du football sénégalais.



Portés par une dynamique impressionnante, les jeunes Sénégalais avaient déjà marqué les esprits en demi-finale en infligeant une lourde défaite au Maroc (4-0). Une rencontre maîtrisée de bout en bout, avec un départ fulgurant marqué par un but dès la 18e seconde signé Bara Guèye, suivi d’une démonstration offensive conclue par Samba Sarr.



En finale, les Lionceaux ont confirmé leur solidité face à l’Ouganda au terme d’une finale intense et disputée jusqu’au bout. Dans un match disputé et équilibré (0-0), les deux équipes n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. C’est finalement lors de la séance de tirs au but (5-4) que le Sénégal a fait la différence pour s’offrir son premier titre dans cette compétition.



Ce sacre vient récompenser un travail de fond dans le développement du football scolaire au Sénégal. Après une troisième place en 2024 et une finale perdue en 2025, cette génération a su franchir un cap pour inscrire son nom dans l’histoire.



Au-delà du trophée, cette victoire symbolise l’avenir du football sénégalais, avec une relève déjà prête à porter haut les couleurs nationales sur la scène continentale.