Accréditations FIFA : à Lausanne, les médias dénoncent des dérives et exigent des réformes immédiates


Au Congrès AIPS 2026 à Lausanne, la question des accréditations et de l’accès à l’information a rapidement pris une tournure critique, révélant un malaise profond entre la FIFA et les professionnels des médias. Derrière les échanges institutionnels, journalistes et photographes ont exprimé leur frustration face à des procédures jugées lourdes et à un manque de transparence dans l’attribution des accès, notamment au FIFA Media Hub. L’intervention de Jochen Steinhoff a permis de détailler les mécanismes en place, mais c’est surtout la prise de parole du président de l’AIPS, Abdoulaye Thiam, qui a cristallisé les tensions en mettant en lumière des dysfonctionnements persistants au niveau des fédérations nationales.

 

« Le football, il y a plusieurs acteurs. Il y a des dirigeants, effectivement, mais nous aussi, nous sommes une partie prenante. Il faut que les leaders africains le comprennent. Nous sommes venus aujourd’hui à la FIFA, nous avons discuté avec la direction de la communication. Le plus important, c’est qu’il y a 211 fédérations. Chaque fédération reçoit au minimum une accréditation en code, et ce code doit être restitué à l’association nationale de la presse sportive. Par exemple, au Sénégal, nous avons reçu 45 codes, qui nous ont été transférés et qui sont exclusivement réservés à la presse écrite et aux photographes. Il nous appartient ensuite de les répartir. Malheureusement, dans certains pays, des présidents de fédérations gardent ces codes ou les attribuent à leurs proches. Et ça, ça doit cesser. Nous avons donc saisi la FIFA pour qu’elle n’ignore pas qu’il y a un véritable problème. La réaction a été immédiate : ces codes appartiennent à la presse sportive. La FIFA va faire remonter l’information afin que les fédérations concernées restituent ces accès ». Face à ces déclarations, la FIFA s’est engagée à apporter des ajustements rapides, mais sur le terrain, les professionnels des médias attendent désormais des actes concrets pour garantir un accès équitable à l’information et préserver les principes fondamentaux de la liberté de la presse.

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Vendredi 10 Avril 2026
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