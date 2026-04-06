Festival culturel de Ngoundiane : L'histoire du village de Séokhaye racontée lors d'un plateau culturel

Les rideaux sont tombés sur le festival culturel de Ngoundiane. À travers des plateaux culturels et des visites au niveau des lieux de culte (ou sites historiques), la riche histoire de cette commune a été racontée de bout en bout aux jeunes.

Lors du plateau culturel de Séokhaye, les habitants de Ngoundiane ont envore eu le privilège de découvrir le patrimoine local de ce village à travers sa fondation et ses figures locales.

En présence du maire Mbaye Dione, il a été question de revisiter l'origine de cette localité par le biais du récit des anciens. Ainsi, Séokhaye vient du nom "Khaye" ou khaya senegalensis (caïlcédrat) qui est un arbre majestueux précieux pour son bois résistant et son écorce médicinale...