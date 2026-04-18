Mondial-2026 : la Fifa dénonce les tarifs de transports "élévés" pour le stade depuis New York

La Fifa a annoncé vendredi le prix "élévé" d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife Stadium depuis New York pendant le Mondial-2026, un tarif fixé "arbitrairement" et qui "aura un effet dissuasif" sur les supporters.



"Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la Fifa en assume le coût est sans précédent", a souligné dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi, souligné qu'"aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande".



"Le modèle tarifaire" de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, "aura un effet dissuasif" et "cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport", a-t-il ajouté.



Le trajet entre la gare de Penn Station et le stade, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure.



La nouvelle gouverneure démocrate de l'Etat du New Jersey, Mikie Sherrill, affirme que la Fifa, qui projette d'engranger 11 milliards de dollars liés au Mondial, "devrait prendre en charge les frais de transport de ses supporters".



"La Fifa devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure", a poursuivi M. Schirgi, soulignant que l'instance mondiale était une "organisation à but non lucratif" et que les revenus de la Coupe du monde "sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde".

