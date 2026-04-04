Festival culturel de Ngoundiane: le village de Thiangaye accueille son plateau culturel

Les festivités liées à la célébration de la 1ère édition du Festival Culturel de Ngoundiane se poursuivent dans ladite commune.

En effet, après la cérémonie officielle du vendredi 3 avril, le village de Thiangaye a abrité hier nuit son plateau culturel. À cette occasion, les populations de cette contrée, en présence du maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, ont montré la richesse culturelle de cette localité.

Ainsi, les anciennes pratiques culturelles et cultuelles ont été revisitées au cours de cette cérémonie. À rappeler que la 1ère édition a pour thème " Valeurs culturelles et développement territorial"...