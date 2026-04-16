MASA 2026 : la Sénégalaise Khadija Ndiaye en lice pour le prix des jeunes créateurs de contenus africains

La créatrice de contenu sénégalaise Khadija Ndiaye participe au concours du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan 2026, dans la catégorie dédiée aux jeunes créateurs de contenus africains.



La 14e édition du MASA, dont la cérémonie d’ouverture s’est tenue le lundi 13 avril à Abidjan, constitue l’un des plus grands rendez-vous culturels du continent. Durant plusieurs jours, la capitale économique ivoirienne vit au rythme des concerts, spectacles, danses, contes, slam, théâtre, cirque et marionnettes.



Vidéaste et photographe, Khadija Ndiaye s’est imposée comme une figure montante de la création digitale au Sénégal. Très suivie sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, elle séduit par ses contenus visuels mettant en valeur les plages et divers espaces emblématiques de Dakar. Ses productions, au style épuré et esthétique, ont également contribué à promouvoir plusieurs établissements haut de gamme.



Au-delà de son talent artistique, la jeune créatrice dispose d’un solide parcours académique. Titulaire d’une licence en agrobusiness et d’un master en ingénierie environnementale (mine, pétrole et gaz), elle a également renforcé ses compétences à travers des formations en promotion digitale au Burkina Faso et en découvrabilité, avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie.



À travers sa participation au MASA 2026, Khadija Ndiaye ambitionne de porter haut les couleurs du Sénégal et de confirmer son statut de nouvelle référence dans l’univers de la création de contenus en Afrique.

