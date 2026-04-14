A notre regretté père Alioune Badara Ndiaye , Ancien fonctionnaire international de la FAO

En ce jour de souvenir du rappel à Dieu de notre cher papa,
nous invitons toute sa famille, ses amis et connaissances, à continuer à prier pour le repos de son âme.
Puisse AllâH (SWT), dans Sa miséricorde infinie, lui accorder le pardon, illuminer sa tombe avec une fenêtre sur sa demeure au Paradis Al-Firdaous. Amiine.
À notre cher Pa Ndiaye, nous disons avec émotion :
Tu demeureras à jamais vivant dans nos cœurs et présent dans chacune de nos prières.
Puisse tes bonnes œuvres continuer de porter fruit dans cette vie et dans l’au-delà. Amiine.
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