Lutte sénégalaise : polémique autour des futurs adversaires de Sa Thiès, entre stratégie assumée et débat sur la valeur de la couronne royale

Lors d’un live très suivi opposant Baye Ndiaye à Fadam 2, le promoteur a dévoilé une liste restreinte d’adversaires potentiels pour Sa Thiès, affirmant que le lutteur lui même aurait validé ces choix. Selon Baye Ndiaye, seuls Ada Fass, Talfa, Diop 2, Liss Ndiago, Mbaye Gouy Gui ou encore Mor Kang Kang seraient envisagés pour un prochain combat. Il a insisté avec fermeté sur le fait qu’en dehors de cette sélection, aucun autre duel ne serait à l’ordre du jour.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par la récente chute de Modou Lo, un événement majeur qui a rebattu les cartes au sommet de l’arène sénégalaise et ravivé les débats autour des logiques d’affrontement.

Dans l’opinion, les réactions sont partagées. Certains amateurs estiment que limiter les adversaires potentiels affaiblit la portée symbolique de la couronne et réduit la compétitivité au sommet de la discipline. D’autres, en revanche, saluent une stratégie jugée réfléchie de la part du camp de Sa Thiès, perçue comme un moyen intelligent de consolider son statut et de gérer sa trajectoire avec prudence.