Verdict du procès Dieyna Baldé : Ses deux présumés complices relaxés purement et simplement.

En rendant son verdict, le Tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé, ce mardi 07 septembre 2021, purement et simplement les deux frères de la chanteuse Dieyna Baldé.



Hamadou Aly Baldé et Abou Moustapha Ba étaient poursuivis pour complicité de vol commis la nuit, collecte illicite de données à caractère personnel et extorsion de fonds au préjudice du rappeur-compositeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4.